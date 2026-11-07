General-leytenant rütbəsi alan Zaur Rüstəmov kimdir? - DOSYE
Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçusuna ali hərbi rütbə verilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.
Day.Az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, general-mayor Zaur Zeynalabdul oğlu Rüstəmova general-leytenant ali hərbi rütbəsi verilib.
Zaur Zeynalabdul oğlu Rüstəmov 1975-ci ildə İsmayıllı rayonunun Kürdmaşı kəndində müəllim ailəsində dünyaya göz açmışdır. Əvvəlcə İsmayıllı rayonunun Kürdmaşı orta məktəbində, ardınca Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə təhsil almışdır. Hərbi liseydən sonra, 1992-ci ildə dövlətimiz tərəfindən Türkiyə Respublikasına hərbi təhsil almaq üçün göndərilmişdir. 1996-cı ildə Azərbaycanın ilk milli hərbi təyyarəçilərindən biri olaraq vətənə qayıtmış Azərbaycan Respublikası Silahlı qüvvələrinində xidmətə davam etmişdir. O, əsasən Su-24 və Miq-29 çoxməqsədli qırıcı təyyarələri ilə uçuşlar həyatə keçirib.Hazırda Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin general-mayoru olan Zaur Rüstəmov xidməti dövründə dövlətimiz tərəfindən dəfələrlə mükafatlandırılmışdır. Azərbaycan Ordusunun 100 illiyinə həsr olunmuş paradda və 8 noyabr Zəfər paradında paraddan keçən təyyarəçilərə öndərlik etmişdir. Azərbaycan Ordusunun və Bakı şəhərinin azad edilməsinin 100 illiyinə həsr olunmuş paradlarda MiQ-29 tipli çoxməqsədli qırıcı təyyarə ilə tək şəkildə nümayiş etdirdiyi yüksək manevr fiqurları hər kəsin diqqətini cəlb edib.
Z. Rüstəmov 2022-ci ilin may ayında Bakıda keçirilən "Teknofest" festivalında iştirak üçün Azərbaycana gələn "Baykar Texnologiya"nın rəhbəri Selçuk Bayraktar ilə birlikdə Azarbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus MiG-29 qırıcı təyyarəsi ilə uçuş edib. Belə ki, S. Bayraktarı uçuş zamanı pilot polkovnik Zaur Rüstəmov müşayiət edib. O, həmçinin 2021-ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən Teknofest festivalında "MiQ-29" qırıcısı ilə iştirak etmiş və bununla da Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrini ilk dəfə xarici ölkədə təşkil olunan aviaşouda təmsil etmişdir.
25 iyun 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Zaur Rüstəmova general-mayor ali hərbi rütbəsi verilmişdir.
7 noyabr 2024-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hava Qüvvələri komandanının müavini - Hava Döyüş komandiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
İngilis,rus,türk dillərini bilir.
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