https://news.day.az/world/1872804.html Умерла Лидия Федосеева‑Шукшина Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина умерла в возрасте 88 лет, сообщила ТАСС ее дочь Ольга, передает Day.Az. "Сегодня не стало мамы", - сказала собеседница агентства.
Умерла Лидия Федосеева‑Шукшина
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина умерла в возрасте 88 лет, сообщила ТАСС ее дочь Ольга, передает Day.Az.
"Сегодня не стало мамы", - сказала собеседница агентства.
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