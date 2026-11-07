https://news.day.az/officialchronicle/1872797.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий ряду военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, высшие воинские звания были присвоены следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий ряду военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, высшие воинские звания были присвоены следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:
воинское звание "генерал-лейтенант"
генерал-майору Зауру Зейналабдул оглу Рустамову
воинское звание "генерал-майор"
полковнику Эльнуру Али оглу Алескерли
полковнику Хикмету Ровшан оглу Алиеву
полковнику Тельману Аскер оглу Гусейнову.
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