Словакия будет судиться с Еврокомиссией из-за запрета на закупки российской нефти и уже подала соответствующий иск. Об этом 7 ноября заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Заявление опубликовано на YouTube-канале его партии Smer, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы подали иск против Европейской комиссии в связи с программой REPowerEU - в частности, по вопросу прекращения поставок газа в Словакию, которое должно произойти к 2027 году", - сказал он.

Словацкий лидер также выразил сомнения в способности Европы справиться с последствиями экологической политики. В качестве примера он напомнил, что из-за строгого климатического законодательства в Словакии прекратило работу высокотехнологичное предприятие по производству алюминия.

Ранее, 7 ноября, Фицо подчеркнул, что несколько государств ЕС шантажируют Словакию сокращением финансовой помощи из-за отказа Братиславы участвовать в выдаче киевскому режиму нового кредита на €70 млрд.

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