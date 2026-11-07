https://news.day.az/officialchronicle/1872813.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок - ФОТО 7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок - ФОТО

Официальная хроника, 7 ноября 2026 14:06 (UTC +04:00) 2 616
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, директор ООО "Агроинкишаф 2017" Руслан Садыхов проинформировал главу государства о деятельности предприятия.

Было отмечено, что после проведенных работ по очистке от мин и боеприпасов территории Агдама, освобожденного от оккупации в декабре 2020 года, были проведены работы по подготовке и планировке почвы и незамедлительно начались посевные работы. На первоначальном этапе на территории были посеяны зерновые культуры. Урожайность на зерновых полях составляет 40 центнеров.

В настоящее время здесь, на площади 1150 гектаров, разбита оливковая роща, где высажено более 700 тысяч деревьев. В будущем планируется увеличить количество оливковых и миндальных деревьев до 1,5 млн.

Здесь планируется производить 10 тысяч тонн оливок, или 2 тысячи тонн масла в год. В производстве используется современная сельскохозяйственная техника.

В рамках проекта были построены временные ирригационные каналы, отремонтирована дорога Эйвазханбейли-Хачинчай протяженностью 3690 метров, созданы административные и технические зоны. На площади в десять гектаров заложен лесной массив, планируется заложить еще 50 гектаров лесного массива. На территории созданы автозаправочная станция, метеостанция.

Глава государства также был проинформирован о производстве орехов в нашей стране. В целях замещения импорта орехов в Азербайджан и создания экспортно-ориентированной промышленности по производству орехов с 2017 года ООО "Агроинкишаф 2017" ведет работы по закладке садов на площади более 2 тысяч гектаров на территории Шеки-Огузского районов, где выращиваются современные интенсивные сорта ореха. В настоящее время работы по созданию садов близятся к завершению.

В 2022 году Президент Ильхам Алиев заложил в Огузском районе фундамент завода по переработке, сушке, сортировке и фасовке орехов. В 2025 году ООО приобрело и ввело в эксплуатацию оборудование для данного предприятия, рассчитанное на ежегодную переработку 10 тысяч тонн орехов.

Собранный урожай орехов в основном продается на внутреннем рынке, но также экспортируется на зарубежные рынки - в Турцию, Грузию, Россию, Италию. На площади около тысячи гектаров создаются современные интенсивные миндальные сады.

Предприятие оснащено современной сельскохозяйственной техникой, системой капельного орошения, метеостанциями, фитолабораторией и другим необходимым оборудованием.

В заключение Президент Ильхам Алиев посадил на территории оливковое дерево.

Новость обновляется

  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
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Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день? - Официальный ответ 6 ноября 13:51 (UTC+04), Общество 1 232
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраильском районе - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 14 504
Хэмилтон намерен провести переговоры с руководством "Феррари" 6 ноября 12:38 (UTC+04), Спорт 731
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На капитальные расходы в Азербайджане направлено более 7 млрд манатов 6 ноября 12:22 (UTC+04), Экономика 1 507
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