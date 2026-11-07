https://news.day.az/world/1872809.html Внедорожник протаранил магазин одежды в Бразилии - ВИДЕО Внедорожник протаранил магазин одежды во время прямой трансляции в соцсети в Бразилии. В этот момент хозяйка бутика показывала покупателям вещи и рекламировала скидки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошел в лакшери-районе города Манаус. Девушка на внедорожнике влетела в витрину магазина одежды.
Внедорожник протаранил магазин одежды в Бразилии - ВИДЕО
Внедорожник протаранил магазин одежды во время прямой трансляции в соцсети в Бразилии. В этот момент хозяйка бутика показывала покупателям вещи и рекламировала скидки.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Инцидент произошел в лакшери-районе города Манаус. Девушка на внедорожнике влетела в витрину магазина одежды. Как раз в этот момент владелица бутика вела прямую трансляцию для соцсетей перед Чёрной пятницей. Одна из сотрудниц получила ссадины в области плеча, серьёзных травм удалось избежать. Девушка, которая была за рулём внедорожника, позже заявила, что уснула и потеряла управление.
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