Внедорожник протаранил магазин одежды в Бразилии - ВИДЕО

Внедорожник протаранил магазин одежды во время прямой трансляции в соцсети в Бразилии. В этот момент хозяйка бутика показывала покупателям вещи и рекламировала скидки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инцидент произошел в лакшери-районе города Манаус. Девушка на внедорожнике влетела в витрину магазина одежды. Как раз в этот момент владелица бутика вела прямую трансляцию для соцсетей перед Чёрной пятницей. Одна из сотрудниц получила ссадины в области плеча, серьёзных травм удалось избежать. Девушка, которая была за рулём внедорожника, позже заявила, что уснула и потеряла управление.