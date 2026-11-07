В Сабаильском районе состоялся показ художественного фильма «44» с участием семей шехидов - ФОТО

В Сабаильском районе при совместной организации Исполнительной власти Сабаильского района и Сабаильского районного комитета Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Азербайджана состоялся показ художественного фильма "44", посвящённого Победе в Отечественной войне и героизму азербайджанского солдата. На мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов, заместители главы РИВ, депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи, руководители правоохранительных органов района, председатель Сабаильской районной организации партии "Ени Азербайджан" Мухтар Нагиев, члены семей шехидов, ветераны войны и представители общественности.

Как передает Day.Az, вначале присутствующие минутой молчания почтили память шехидов, погибших ради территориальной целостности и суверенитета страны.

В своем выступлении глава Исполнительной власти Вугар Зейналов отметил историческую роль Победы в 44-дневной Отечественной войне, одержанной армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Было отмечено, что представленный фильм является не только отражением боевого пути, пройденного нашей страной, но и важной исторической и художественной летописью. Лента передает будущим поколениям несгибаемый дух героев, освободивших родные земли ценой собственной жизни. Особо подчёркнуто, что семьи шехидов и ветераны войны находятся под постоянным вниманием и заботой государства, а укрепление их социальной защиты является одним из приоритетных направлений политики руководства.

Другие выступающие рассказали об историческом значении выдающейся Победы в Отечественной войне, а также о нерушимом единстве народа, армии и государства. Было отмечено, что подобные кинопроизведения играют важную роль в воспитании молодёжи в духе военного патриотизма и популяризации героической истории нашей страны. Выступающие также поблагодарили государство за заботу о семьях шехидов и участниках войны.

После официальной части участники мероприятия посмотрели художественный фильм "44". Представленный фильм был с интересом воспринят зрителями.