Хуситы атаковали столицу Саудовской Аравии

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили крылатую ракету, которую правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) запустило по Эр-Рияду. Об этом сообщил в социальной сети Х представитель военной коалиции против мятежников-хуситов Турки аль-Малики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Перехвачена и уничтожена крылатая ракета, запущенная террористической группировкой хуситов по Эр-Рияду ", - написал военный.

Аль-Малики не уточнил, были ли пострадавшие или разрушения в результате перехвата ракеты.