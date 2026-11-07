https://news.day.az/world/1872807.html Хуситы атаковали столицу Саудовской Аравии Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили крылатую ракету, которую правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) запустило по Эр-Рияду. Об этом сообщил в социальной сети Х представитель военной коалиции против мятежников-хуситов Турки аль-Малики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Хуситы атаковали столицу Саудовской Аравии
Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили крылатую ракету, которую правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) запустило по Эр-Рияду. Об этом сообщил в социальной сети Х представитель военной коалиции против мятежников-хуситов Турки аль-Малики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Перехвачена и уничтожена крылатая ракета, запущенная террористической группировкой хуситов по Эр-Рияду ", - написал военный.
Аль-Малики не уточнил, были ли пострадавшие или разрушения в результате перехвата ракеты.
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