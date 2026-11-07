В бакинском метро усилят работу на праздничные дни

В Бакинском метрополитене с 7 по 10 ноября изменится режим работы в связи с 8 Ноября - Днем Победы и 9 Ноября - Днем Государственного флага.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", в указанные даты поезда будут курсировать по графику выходных дней.

На станциях "Ичеришехер", "Сахиль" и "28 Мая" будет задействован дополнительный персонал, усилен контроль за пассажиропотоком.

В часы пик на участке "Ичеришехер" - "Ази Асланова" и в обратном направлении интервал между поездами составит от 2 минут 30 секунд до 3 минут. При необходимости на линию выпустят резервные составы.

На Фиолетовой линии поезда будут курсировать по воскресному графику, на Зеленой линии сохранится действующее расписание.