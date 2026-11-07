Тофиг Алиев завоевал "серебро" чемпионата мира по тамблингу - ФОТО

Азербайджанский гимнаст Тофиг Алиев стал серебряным призером 39-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который проходит в китайском Нанкине.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в решающем финале индивидуальных соревнований по тамблингу Алиев набрал 29,700 балла и занял второе место.

Это первое "серебро" чемпионата мира в индивидуальной программе в карьере азербайджанского гимнаста.

Чемпионом мира стал португалец Васко Пезу с результатом 31,000 балла. "Бронзу" завоевал американец Кейден Браун, набравший 28,900 балла.

В первом финальном раунде Алиев показал лучший результат - 30,900 балла, однако в борьбе за медали уступил португальскому гимнасту.

Другой азербайджанский спортсмен Михаил Малкин завершил выступление на седьмом месте в первом финальном раунде с 24,200 балла.

Таким образом, выступления азербайджанских спортсменов в соревнованиях по тамблингу на чемпионате мира завершились.

Напомним, ранее сборная Азербайджана в составе Тофига Алиева, Михаила Малкина, Адиля Гаджизаде и Алексея Караташова завоевала "золото" командных соревнований, став чемпионом мира в третий раз подряд.

Напомним, что ранее Сельджан Махсудова в паре со своим братом Махсудом Махсудовым завоевала серебряную медаль в смешанных синхронных прыжках на батуте. Накануне же сборная Азербайджана в составе Михаила Малкина, Тофика Алиева, Адиля Гаджизаде и Алексея Караташова стала чемпионом мира по тамблингу в мужском командном зачете.

Завтра, 8 ноября, Сельджан Махсудова поборется за еще одну медаль в индивидуальном финале соревнований по прыжкам на батуте, который начнется в 09:15 по бакинскому времени.