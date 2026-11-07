https://news.day.az/unusual/1872815.html Ученые предупредили о росте вспышек на Солнце На Солнце зафиксирован рост вспышечной активности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По информации ученых, меньше чем за двое суток произошло более 30 взрывов, из них - 18 вспышек класса C и выше (это обычные и крупные события).
Ученые предупредили о росте вспышек на Солнце
На Солнце зафиксирован рост вспышечной активности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации ученых, меньше чем за двое суток произошло более 30 взрывов, из них - 18 вспышек класса C и выше (это обычные и крупные события).
"Сегодня за первые 12 часов на момент выпуска сообщения к ним добавилось еще 17 событий", - добавили в Лаборатории.
Астрофизики полагают, что к концу дня 7 ноября общее число вспышек на Солнце достигнет 40.
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