Ученые предупредили о росте вспышек на Солнце

На Солнце зафиксирован рост вспышечной активности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации ученых, меньше чем за двое суток произошло более 30 взрывов, из них - 18 вспышек класса C и выше (это обычные и крупные события).

"Сегодня за первые 12 часов на момент выпуска сообщения к ним добавилось еще 17 событий", - добавили в Лаборатории.

Астрофизики полагают, что к концу дня 7 ноября общее число вспышек на Солнце достигнет 40.