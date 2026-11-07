Иран снял ограничения на дальность полета ракет

Иран официально отказался от прежних самоограничений по дальности полета своих ракет на фоне роста напряженности в регионе. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби в ответ на запрос иранских СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

"Эти ограничения для нас сняты, однако мы еще должны продемонстрировать эти возможности на практике", - заявил Хосейн Мохеби, отвечая на вопросы журналистов о технических параметрах вооружения.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отдал распоряжение военным давать эффективный и незамедлительный ответ на любые угрозы, подчеркнув, что действия вооруженных сил не должны иметь географических ограничений.

На этом фоне в иранском парламенте также допустили возможность ударов по американским объектам в Европе в случае возобновления агрессии.