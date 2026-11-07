https://news.day.az/autonews/1872827.html Китайский гиперкар BYD установил мировой рекорд скорости - ВИДЕО Китайский гиперкар BYD разогнался до 503,17 км/ч, установив новый мировой рекорд скорости. Как передает Day.Az, заезд состоялся на перекрытом шоссе в Абу-Даби. Результат стал новым достижением для серийных автомобилей.
Китайский гиперкар BYD установил мировой рекорд скорости - ВИДЕО
Китайский гиперкар BYD разогнался до 503,17 км/ч, установив новый мировой рекорд скорости.
Как передает Day.Az, заезд состоялся на перекрытом шоссе в Абу-Даби.
Результат стал новым достижением для серийных автомобилей.
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