https://news.day.az/politics/1872854.html Анкара украсила цифровые билборды поздравлениями в адрес Азербайджана На цифровых билбордах вдоль центральных дорог и проспектов Анкары размещены поздравления в адрес Азербайджана в связи с 8 Ноября - Днем Победы. Как передает Day.Az, инициатива посольства Азербайджана в Турции была поддержана Общегородским муниципалитетом Анкары.
Анкара украсила цифровые билборды поздравлениями в адрес Азербайджана
На цифровых билбордах вдоль центральных дорог и проспектов Анкары размещены поздравления в адрес Азербайджана в связи с 8 Ноября - Днем Победы.
Как передает Day.Az, инициатива посольства Азербайджана в Турции была поддержана Общегородским муниципалитетом Анкары.
На экранах муниципальных билбордов выведены следующие слова: "Поздравляем братский Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы. Ваша радость - это и наша радость!".
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