https://news.day.az/society/1872848.html Арестован журналист Эльнур Шукюров Журналист Эльнур Шукюров арестован. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее решение принял Сабунчинский районный суд. Согласно решению суда, в отношении Эльнура Шукюрова избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.
Арестован журналист Эльнур Шукюров
Журналист Эльнур Шукюров арестован.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее решение принял Сабунчинский районный суд.
Согласно решению суда, в отношении Эльнура Шукюрова избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.
Ему предъявлены обвинения по статьям 221.2 (хулиганство) и 188.1 (нарушение права собственности на землю) Уголовного кодекса Азербайджана.
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