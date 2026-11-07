Исторические костюмы и боевые атрибуты представлены ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось мероприятие, посвящённое 8 Ноября - Дню Победы, под названием "Из прошлого в настоящее: интерактивная презентация исторических костюмов и боевых атрибутов".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

В рамках мероприятия были представлены образцы исторических костюмов из музейной коллекции, боевые атрибуты, а также картины и другие произведения искусства, отражающие героическую историю азербайджанского народа и дух преданности Родине.

Для презентации была специально подготовлена отдельная экспозиционная комната, благодаря которой посетители получили возможность ближе познакомиться с историко-культурным наследием Азербайджана.

Одним из самых интересных моментов интерактивной программы стала возможность впервые примерить исторические костюмы, воплотить образы азербайджанских героев и сделать памятные фотографии.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено героическим традициям азербайджанского народа, любви к Родине, национальным и духовным ценностям, а также роли единства и солидарности народа в исторической Победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне.

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