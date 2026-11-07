https://news.day.az/azerinews/1872859.html Şəkidə 58 yaşlı kişini maşın vuraraq öldürüb Şəkidə 58 yaşlı kişini maşın vuraraq öldürüb. APA-nın məlumatına görə, bu gün saat 11.00 radələrində Şəki şəhəri ərazisində Arif Səlimov idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı avtomobillə yolun kənarındakı 58 yaşlı İlqar Musayevi vurub. İ.Musayev aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada vəfat edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Şəkidə 58 yaşlı kişini maşın vuraraq öldürüb
Şəkidə 58 yaşlı kişini maşın vuraraq öldürüb.
APA-nın məlumatına görə, bu gün saat 11.00 radələrində Şəki şəhəri ərazisində Arif Səlimov idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı avtomobillə yolun kənarındakı 58 yaşlı İlqar Musayevi vurub. İ.Musayev aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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