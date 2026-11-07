https://news.day.az/society/1872846.html В Билясуварском районе нашли тело 35-летнего мужчины В Билясуварском районе обнаружено тело мужчины. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело 35-летнего Мовлуда Фирудин оглу Мирзоева было обнаружено на кладбище села Хырмандалы. Тело передано по назначению. По факту проводится расследование.
В Билясуварском районе нашли тело 35-летнего мужчины
В Билясуварском районе обнаружено тело мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело 35-летнего Мовлуда Фирудин оглу Мирзоева было обнаружено на кладбище села Хырмандалы.
Тело передано по назначению.
По факту проводится расследование.
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