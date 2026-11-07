Ширванский национальный парк: Богатое биоразнообразие и уникальная экосистема - ФОТО - ВИДЕО

Оставив позади городской шум, мы направляемся на юг. Наша сегодняшняя цель - богатый Ширванский национальный парк, известный как обитель джейранов азербайджанской природы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, свернув с участка магистрали Алят-Астара, проходящего по территории Сальянского района, мы въезжаем в пределы заповедника. Оставив личный транспорт у входа, мы садимся в специальный сафари-автомобиль. Так начинается наше интересное путешествие-открытие в лоне полупустынного ландшафта.

Погода солнечная, температура достаточно высокая. Продвинувшись немного вперед, мы встречаем "жителей", считающихся визитной карточкой парка. Появляющиеся то поодиночке, то стадами грациозные джейраны сразу привлекают внимание. Некоторые останавливаются и с любопытством оглядываются по сторонам, а другие удаляются внезапными и грациозными прыжками. Остановившись на несколько секунд, они попадают в объектив наших фотокамер, после чего быстрыми движениями убегают вглубь степи.

Эти животные, внесенные в "Красную книгу", - главное богатство Ширванского национального парка. Наблюдение за ними в естественной среде - неизгладимое впечатление для каждого любителя природы.

С 2010 года стартовал проект "Охрана, реинтродукция и возрождение исторических ареалов джейранов на территории Азербайджанской Республики". Проект осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения IDEA и азербайджанского представительства WWF.

Фауна территории не ограничивается только джейранами: такие редкие виды, как камышовый кот, стрепет и обыкновенный фламинго, также являются неотъемлемой частью этого биоразнообразия.

Затем наш путь пролегает по эстакаде. Открывающийся отсюда вид создает совершенно иное настроение: большое озеро напоминает живое убежище птиц. Одна спускается, другая, взмахивая крыльями, парит в небе. В водоеме непрерывное движение, при каждом взгляде - новая живая картина.

Ширванский национальный парк - настоящий рай для орнитологов и любителей наблюдения за птицами. На территории до сих пор зарегистрировано более 230 видов птиц. В периоды миграции и зимовки на озерах и в прибрежной полосе обитают утки, гуси, лысухи и фламинго.

Находящийся на Кура-Араксинской низменности, на границе Гарадагского, Сальянского и Нефтчалинского районов, национальный парк охватывает территорию площадью свыше 54 тыс. гектаров. Полупустынный и сухостепной ландшафт, равнинные озера, водно-болотные биотопы и песчаные берега Каспия придают этому месту неповторимый географический облик. Из пресмыкающихся на территории широко распространены черепахи, ящерицы и змеи, из млекопитающих - волк, шакал, лиса и дикий кабан. А составляющие флору деревья лоха, каспийский соляноколосник, солянка и различные виды полыни дополняют местную экосистему.

Главная особенность парка, слияние нескольких природных зон в одном месте: с одной стороны - голубой Каспий, с другой - бескрайние равнины, камышовые озера и богатый животный мир.

Путешествие в Ширванский национальный парк - возможность не только увидеть новые места, но и осознать хрупкий баланс природы и вспомнить о важности охраны редких видов.