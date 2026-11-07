Маск заявил о планах расширения Starlink

Компания SpaceX хочет расширить орбитальную группировку спутников связи Starlink до десятков тысяч единиц нового покления из-за взрывного роста сетевого трафика. Планами поделился глава компании, американский бизнесмен Илон Маск в интервью инвестору Рону Барону, передает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сейчас на орбите находится 11 тысяч спутников, преимущественно версии V2. Мы только начали запускать аппараты версии V3 - спутник V3 превосходит по возможностям версию V2 более чем в десять раз, и мы запустим их в десять раз больше", - отметил миллиардер.

По прогнозам Маска, в следующие 2-3 года суммарная пропускная способность сети увеличится стократно в сравнении с нынешним уровнем. Ключевым драйвером роста становится интернет-активность автономных ИИ-агентов и роботов, которая уже сейчас превышает пользовательский трафик людей и в ближайшие пять лет способна обойти его в тысячи раз.