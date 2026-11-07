В Финляндии проходят массовые протесты

В нескольких городах Финляндии проходят акции протеста против строительства новых центров обработки данных. Демонстрации организованы в Хельсинки, Тампере, Турку, Оулу, Лахти и Ювяскюля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участники акций обеспокоены стремительным ростом числа проектов дата-центров и отсутствием достаточного государственного регулирования отрасли.

Протестующие требуют временно приостановить строительство новых объектов и разработать более строгие правила их деятельности. Основные опасения связаны с высоким потреблением электроэнергии, возможным увеличением использования ископаемого топлива и негативным воздействием на окружающую среду.

В Хельсинки в демонстрации приняли участие около 200 человек. Организаторы подчеркивают, что развитие дата-центров не должно ставить под угрозу энергетическую безопасность страны и ее экологические цели.

Акции проходят в рамках общеевропейской кампании Stop Dirty Data Centers. Накануне аналогичный протест состоялся в Амстердаме, где полиция задержала активистов, проникших на строительную площадку дата-центра Microsoft.