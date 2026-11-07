В октябре Канада столкнулась с ростом безработицы до 6,7 процента. Как передает Day.Az, об этом сообщило Bloomberg.

В сентябре речь шла о 6,5 процента. Как отмечает издание, в целом в 2026 году канадский рынок труда переживает непростые времена из-за негативного влияния американских пошлин. С начала года занятость сократилась на 45 900 человек. Это самое большое значение со времен мирового финансового кризиса 2009 года, если не учитывать 2020-й, когда бушевала пандемия коронавируса. В октябре доля безработных канадцев, ищущих работу в течение 27 недель и более, выросла до 23,7 процента по сравнению с 21,5 процента годом ранее.

Кроме того, канадский регулятор ожидает роста инфляционных рисков из-за продолжающегося энергетического шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Предполагается также замедление темпов роста экономики из-за действия тарифов, введенных Вашингтоном.