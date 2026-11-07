Дакар-2026: Азербайджанские борцы одержали новые победы на юношеской Олимпиаде

Азербайджанские спортсмены успешно продолжают выступления в соревнованиях по пляжной борьбе на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Нихад Сулейманлы, выступающий в весовой категории до 80 кг, одержал две победы в группе C. В первой схватке он разгромил алжирца Яссера Краледа Кебира со счетом 4:0, а во второй победил индийца Дипаншу Кхокхара - 3:0.

Гюнель Керимли (55 кг) также записала на свой счет две победы в группе A. Сначала она одолела латвийку Анастасию Яковлеву со счетом 3:2, а затем получила техническую победу из-за неявки соперницы из Гвинеи Мариамы Кабы.

Всего Азербайджан в соревнованиях по пляжной борьбе представляют четыре спортсмена. Еще двое борцов вступят в борьбу 8 ноября.

На данный момент в активе сборной Азербайджана одна золотая медаль. Ее завоевал дзюдоист Ибрагим Талыбов, ставший олимпийским чемпионом в весовой категории до 55 кг.

Напомним, юношеские Олимпийские игры в Дакаре продлятся до 13 ноября. Около 2700 спортсменов разыгрывают 153 комплекта медалей в 25 видах спорта. Азербайджан представлен 13 спортсменами в восьми вида