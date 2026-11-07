Женская сборная Азербайджана узнала календарь Лиги наций

Определен календарь матчей женской сборной Азербайджана по футболу на групповом этапе Лиги наций УЕФА 2027 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АФФА, команда под руководством Сиясета Аскерова выступит во второй группе дивизиона C, где ее соперниками станут сборные Латвии, Грузии и Лихтенштейна.

Первый матч азербайджанские футболистки проведут 2 марта дома против Лихтенштейна, после чего 6 марта сыграют на выезде с Грузией. Групповой этап завершится 15 июня гостевой встречей с Лихтенштейном.

Полный календарь сборной Азербайджана:

2 марта - Азербайджан - Лихтенштейн

6 марта - Грузия - Азербайджан

20 апреля - Латвия - Азербайджан

24 апреля - Азербайджан - Грузия

11 июня - Азербайджан - Латвия

15 июня - Лихтенштейн - Азербайджан.