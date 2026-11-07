Из европейской страны уехало рекордное число граждан

В 2025 году Германию покинули 288 579 её граждан. Это стало рекордным показателем за всю историю статистических наблюдений. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные Федерального статистического управления Германии (Destatis), передает Day.Az.

Наиболее популярными направлениями для переезда среди немцев стали Швейцария, Австрия и Испания. По данным ведомства, почти две трети эмигрантов составляют люди в возрасте от 25 до 40 лет. При этом около 75% из них имеют высшее образование или профессиональную квалификацию.

В то же время за 2025 год в Германию переехали 191 890 её граждан. Предыдущий рекорд эмиграции был зафиксирован в 2016 году - тогда страну покинули 281 411 немцев.

Среди основных причин оттока населения автор публикации называет недовольство экономической ситуацией, включая рост безработицы, высокую налоговую нагрузку и социальные взносы, а также несогласие с политическим курсом правительства. Отдельно отмечаются значительные расходы Берлина на поддержку Украины.