В Европе закончилась "золотая эра" для пенсионеров

Власти европейских стран все чаще прибегают к сокращению пенсионных выплат, пытаясь справиться с растущими экономическими проблемами. Об этом 7 ноября сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Правительства, которым не хватает денег, берут на прицел пенсионеров ради балансировки бюджетов. Реформы уже затронули Британию, Францию, Румынию, а также Чехию и Словакию", - говорится в сообщении.

Так, в Британии власти предлагают с 2030 года изменить механизм ежегодной индексации пенсий, исключив из него рост зарплат. Сейчас выплаты повышаются по принципу "тройной гарантии": на максимальную из трех величин (инфляция, рост зарплат или 2,5%).

По оценкам, такие изменения обойдутся британским пенсионерам в потерю 1,6 тыс. фунтов в год в течение следующих 20 лет.

В Румынии государственные пенсии заморозили на два года начиная с 2025 года, несмотря на двузначную инфляцию. На этот шаг Бухарест пошел под прямым давлением Евросоюза, требующего сократить дефицит бюджета.

Во Франции правительство и вовсе предложило ограничить индексацию для тех, кто получает более 1260 евро в месяц. Это решение стало одним причин массовых уличных протестов.