https://news.day.az/officialchronicle/1872719.html

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с Днем Победы - ВИДЕО

На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с 8 Ноября - Днем Победы. Day.Az представляет публикацию: