https://news.day.az/officialchronicle/1872719.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с Днем Победы - ВИДЕО На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с 8 Ноября - Днем Победы. Day.Az представляет публикацию:
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с Днем Победы - ВИДЕО
На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с 8 Ноября - Днем Победы.
Day.Az представляет публикацию:
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