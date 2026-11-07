Представители культурной общественности поздравили Президента Ильхама Алиева с Днем Победы

Представители культурной общественности Азербайджана поздравили Президента Ильхама Алиева по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет текст поздравительного письма:

Уважаемый господин Президент,

8 Ноября - День Победы стал символом борьбы нашего народа за освобождение азербайджанских земель от оккупации, восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей страны, торжеством исторической справедливости. По случаю этого знаменательного дня поздравляем Вас, выражаем Вам наше глубокое почтение и безмерную благодарность за историческую Победу, подаренную Вами нашему народу. Одержанная Вами - победоносным Верховным главнокомандующим Победа стала торжеством национальной воли, воплощением борьбы за правое дело и претворением чувства справедливости в реальность. 44-дневная Отечественная война навсегда останется в сердцах нашего народа как военная, политическая и дипломатическая победа Азербайджана на поприще, где сошлись справедливость и несправедливость, милосердие и насилие, правда и ложь.

Осуществляемое под Вашим руководством "Великое возвращение" в Карабах и Восточный Зангезур, проводимые созидательно-восстановительные работы являются наглядным выражением стремления нашего народа созидать и строить. Возведенные за короткий срок населенные пункты, дороги, аэропорты и другие социальные и инфраструктурные объекты служат ярким примером модели развития независимого Азербайджана, опирающегося на собственные силы, воплощают стремление государства, одержавшего победу в войне, к миру, прогрессу и культурному возрождению.

Восстановление создававшегося азербайджанским народом на протяжении столетий и разрушенного в годы оккупации культурного наследия, традиций проведения Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" и Дней поэзии Вагифа еще раз подтверждает, что одержанная нами Победа стала триумфом высокой культуры, несгибаемого духа и духовных ценностей.

Эти процессы, представляющие важное значение для культурной жизни, являются выражением победившей национальной идентичности, основанной на исторической памяти, отражением идеалов государственности в культурных кодах и свидетельством особого внимания государства к национально-духовным ценностям. Выражаем Вам глубокую благодарность за поддержку работы, направленной на сохранение и приумножение национально-духовных ценностей азербайджанского народа, их пропаганду во всем мире и достойное представление в системе международных культурных отношений, а также за постоянную заботу и внимание, которые Вы уделяете этой сфере.

Уважаемый господин Президент,

Еще раз от имени культурной общественности нашей страны сердечно поздравляем Вас с этим знаменательным, историческим днем и просим Всевышнего даровать Вам долгие годы жизни, крепкое здоровье, новые успехи в Вашей высокой и почетной деятельности во имя благополучия и процветания нашего народа, укрепления могущества и дальнейшего развития нашего государства.

С глубоким уважением и почтением,

Анар Расул оглу Рзаев - Народный писатель

Полад Бюльбюльоглу - Народный артист

Фархад Шамси оглу Бадалбейли - Народный артист

Фирангиз Алиaга гызы Ализаде - Народная артистка

Фархад Гурбан оглу Халилов - народный художник

Эльбай Энвер оглу Гасымзаде - Заслуженный архитектор

Гаджи Меджид оглу Исмаилов - Народный артист

Гюльчохра Гусейн гызы Мамедова - Заслуженный архитектор

Натиг Камал оглу Алиев - Народный художник

Джейран Эмин гызы Махмудова - Заслуженный деятель искусств

Камила Гусейн гызы Дадашзаде - Заслуженный деятель искусств

Зейнаб Яхья гызы Ханларова - Народная артистка

Фидан Акрам гызы Касимова - Народная артистка

Омар Гасан оглу Эльдаров - Народный художник

Шафига Гашим гызы Мамедова - Народная артистка

Флора Алекпер гызы Керимова - Народная артистка

Рауф Джанбахыш оглу Абдуллаев - Народный артист

Алим Гамза оглу Гасымов - Народный артист

Ниямеддин Джаббар оглу Мусаев - Народный артист

Октай Мир-Асадулла оглу Мир-Гасым - Народный артист

Джаннет Алибековна Салимова - Народная артистка

Хураман Акрам гызы Касимова - Народная артистка

Юсиф Евгеньевич Ахундзаде - Народный артист

Мансум Исрафил оглу Ибрагимов - Народный артист

Эльчин Лезги оглу Гашимов - Народный артист

Эльшан Мамед оглу Мансуров - Народный артист

Малик Мамед оглу Мансуров - Народный артист

Фахраддин Алиcахиб оглу Дадашев - Народный артист

Забит Гюльхан оглу Набизаде - Народный артист

Агаджабраил Агасалех оглу Абасалиев - Народный артист

Сакина Гулу гызы Исмаилова - Народная артистка

Мелекханым Ядигар гызы Эюбова - Народная артистка

Гюльяз Закир гызы Мамедова - Народная артистка

Гюльянаг Закир гызы Мамедова - Народная артистка

Айгюн Алигулу гызы Байрамова - Народная артистка

Назакет Хосров гызы Теймурова - Народная артистка

Симара Джамаладдин гызы Иманова - Народная артистка

Афаг Башир гызы Сафарова - Народная артистка

Нуреддин Азулла оглу Мехтиханлы - Народный артист

Фирангиз Бахар гызы Муталлимова - Народная артистка

Гамида Мамед гызы Омарова - Народная артистка

Ильхам Намик Камал оглу Ахмедов - Народный артист

Вагиф Бехбуд оглу Мустафаев - Народный артист

Рамиз Гасанага оглу Мирзоев - Народный артист

Юсиф Вилаят оглу Эйвазов - Народный артист

Марахим Фарзали оглу Фарзалиеев - Народный артист

Рафик Алиашраф оглу Азимов - Народный артист

Саида Абульфаз гызы Гулиева - Народная артистка

Сабир Новруз оглу Мамедов - Народный артист

Гурбан Ибрагим оглу Исмаилов - Народный артист

Мабуд Алескер оглу Магеррамов - Народный артист

Басти Али гызы Джафарова - Народная артистка

Лалезар Башир гызы Мустафаева - Народная артистка

Малейка Алифага гызы Асадова - Народная артистка

Али Гаиб оглу Нурзаде - Народный артист

Людмила Семеновна Духовная - Народная артистка

Александра Константиновна Никушина - Народная артистка

Натаван Шуа кызы Шейхова - Народная артистка

Рафик Мирзагусейн оглу Сеидзаде - Народный артист

Гюльбаджи Алекпер гызы Иманова - Народный артист

Мурад Зохраб оглу Адигезалзаде - Народный артист

Мурад Фарид оглу Гусейнов - Народный артист

Фаик Мири оглу Суджаддинов - Народный артист

Егяна Аскер гызы Ахундова - Народный артист

Замиг Баларза оглу Алиев - Народный артист

Фируз Алиаббас оглу Алиев - Народный артист

Вамиг Мамедали оглу Мамедалиев - Народный артист

Агасалим Сахиб оглу Абдуллаев - Народный артист

Анвер Гидаят оглу Садыгов - Народный артист

Натик Бахадур оглу Ширинов - Народный артист

Ялчин Васиф оглу Адигезалов - Народный артист

Абдул Алиса оглу Махмудов - Народный артист

Фахраддин Манаф оглу Манафов - Народный артист

Теймур Анвер оглу Гейчаев - Народный артист

Бахтияр Октай оглу Ганизаде - Народный артист

Шукюфа Мухаддин гызы Юсупова - Народная артистка

Салман Гусейн оглу Гамбаров - Народный артист

Джамиль Фикрет оглу Амиров - Народный артист

Мехрибан Мурвет гызы Зеки - Народная артистка

Шафига Алхас гызы Эйвазова - Народная артистка

Земфира Али гызы Нариманова - Народная артистка

Садыг Сирадж оглу Зарбалиев - Народный артист

Агаверди Агаали оглу Пашаев - Народный артист

Фахраддин Нури оглу Керимов - Народный артист

Тейюб Шуэйб оглу Асланов - Народный артист

Мубариз Гусейн оглу Тагиев - Народный артист

Бриллиант Сулейман гызы Дадашева - Народная артистка

Зульфия Гюлоглан гызы Ханбабаева - Народная артистка

Айгюн Алескер гызы Кязымова - Народная артистка

Тунзаля Габиль гызы Агаева - Народная артистка

Фаик Балага оглу Агаев - Народный артист

Эйюб Закария оглу Ягубов - Народный артист

Рояла Ягуб гызы Наджафова - Народная артистка

Мохлат Ханали оглу Муслимов - Народный артист

Руфат Эльдар оглу Халилзаде - Народный артист

Афаг Сулейман гызы Меликова - Народная артистка

Тарана Гусейн гызы Мурадова - Народная артистка

Джамиля Асадулла гызы Байрамова - Народная артистка

Юсиф Али оглу Гасымов - Народный артист

Гюлагасы Агагусейн оглу Мирзаев - Народный артист

Сардар Фараджулла оглу Фараджев - Народный артист

Азер Зейналабдин оглу Зейналов - Народный артист

Самир Гадир оглу Джафаров - Народный артист

Шамиль Камран оглу Сулейманов - Народный артист

Мамедсафа Мамедали оглу Касимов - Народный артист

Айгюн Зияд гызы Самедзаде - Народный артист

Эльдар Бахрам оглу Мансуров - Народный артист

Кямал Мехти оглу Абдулла - Народный писатель

Эльмира Гусейн гызы Ахундова - Народный писатель

Натик Расул оглу Расулзаде - Народный писатель

Афаг Масуд гызы Велиева - Народный писатель

Сабир Худу оглу Рустамханлы - Народный поэт

Салхаб Иса оглу Мамедов - Народный художник

Ариф Мохубали оглу Азизов - Народный художник

Фуад Мамедамин оглу Салаев - Народный художник

Эльдар Гидаят оглу Микаилзаде - Народный художник

Айдын Мамед-Ага Раджабов - Народный художник

Рафаэль Баба оглу Гусейнов - общественный деятель

Наиля Мамедали гызы Велиханлы - Заслуженный деятель науки

Магеррам Паша оглу Гасымлы - Заслуженный деятель науки

Джахангир Талыб оглу Салимханов - Заслуженный деятель искусств

Лала Ширмамед гызы Гусейнова - Заслуженный деятель искусств

Джамиль Эльшад оглу Гулиев - Заслуженный деятель искусств

Мехрибан Заур гызы Алекперзаде - Заслуженный деятель искусств

Аяз Рамиз оглу Салаев -Ззаслуженный деятель искусств

Эльхан Парвиз оглу Джафаров - Заслуженный деятель искусств

Баба Везир оглу Масимов - Заслуженный деятель искусств

Гюльзар Гурбан гызы Гурбанова - Заслуженная артистка

Сахиб Агаверди оглу Пашазаде - Заслуженный артист

Фуад Натик оглу Ибрагимов - Заслуженный артист

Эйюб Рамиз оглу Гулиев - Заслуженный артист

Раин Аладдин оглу Султанов - Заслуженный артист

Шахин Новрас оглу Новрасли - Заслуженный артист

Эмиль Афрасияб оглу Мамедов - Заслуженный артист

Исфар Айдын оглу Рзаев-Сарабский - Заслуженный артист

Керим Мухаммед оглу Таиров - Заслуженный работник культуры

Амина Закир гызы Меликова - Заслуженный работник культуры

Рашад Мусейиб оглу Меджид - Заслуженный работник культуры

Ильгар Алиаббас оглу Пашаев - Заслуженный работник культуры

Самира Зимирхан гызы Алиева - Заслуженный работник культуры

Агиль Мухаммед оглу Аббас - Заслуженный журналист

Беимханым Исфендияр гызы Джаванширова-Вердиева - учредитель Фонда "Хан Шушинский".