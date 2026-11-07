Представители культурной общественности поздравили Президента Ильхама Алиева с Днем Победы
Представители культурной общественности Азербайджана поздравили Президента Ильхама Алиева по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет текст поздравительного письма:
Уважаемый господин Президент,
8 Ноября - День Победы стал символом борьбы нашего народа за освобождение азербайджанских земель от оккупации, восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей страны, торжеством исторической справедливости. По случаю этого знаменательного дня поздравляем Вас, выражаем Вам наше глубокое почтение и безмерную благодарность за историческую Победу, подаренную Вами нашему народу. Одержанная Вами - победоносным Верховным главнокомандующим Победа стала торжеством национальной воли, воплощением борьбы за правое дело и претворением чувства справедливости в реальность. 44-дневная Отечественная война навсегда останется в сердцах нашего народа как военная, политическая и дипломатическая победа Азербайджана на поприще, где сошлись справедливость и несправедливость, милосердие и насилие, правда и ложь.
Осуществляемое под Вашим руководством "Великое возвращение" в Карабах и Восточный Зангезур, проводимые созидательно-восстановительные работы являются наглядным выражением стремления нашего народа созидать и строить. Возведенные за короткий срок населенные пункты, дороги, аэропорты и другие социальные и инфраструктурные объекты служат ярким примером модели развития независимого Азербайджана, опирающегося на собственные силы, воплощают стремление государства, одержавшего победу в войне, к миру, прогрессу и культурному возрождению.
Восстановление создававшегося азербайджанским народом на протяжении столетий и разрушенного в годы оккупации культурного наследия, традиций проведения Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" и Дней поэзии Вагифа еще раз подтверждает, что одержанная нами Победа стала триумфом высокой культуры, несгибаемого духа и духовных ценностей.
Эти процессы, представляющие важное значение для культурной жизни, являются выражением победившей национальной идентичности, основанной на исторической памяти, отражением идеалов государственности в культурных кодах и свидетельством особого внимания государства к национально-духовным ценностям. Выражаем Вам глубокую благодарность за поддержку работы, направленной на сохранение и приумножение национально-духовных ценностей азербайджанского народа, их пропаганду во всем мире и достойное представление в системе международных культурных отношений, а также за постоянную заботу и внимание, которые Вы уделяете этой сфере.
Уважаемый господин Президент,
Еще раз от имени культурной общественности нашей страны сердечно поздравляем Вас с этим знаменательным, историческим днем и просим Всевышнего даровать Вам долгие годы жизни, крепкое здоровье, новые успехи в Вашей высокой и почетной деятельности во имя благополучия и процветания нашего народа, укрепления могущества и дальнейшего развития нашего государства.
С глубоким уважением и почтением,
Анар Расул оглу Рзаев - Народный писатель
Полад Бюльбюльоглу - Народный артист
Фархад Шамси оглу Бадалбейли - Народный артист
Фирангиз Алиaга гызы Ализаде - Народная артистка
Фархад Гурбан оглу Халилов - народный художник
Эльбай Энвер оглу Гасымзаде - Заслуженный архитектор
Гаджи Меджид оглу Исмаилов - Народный артист
Гюльчохра Гусейн гызы Мамедова - Заслуженный архитектор
Натиг Камал оглу Алиев - Народный художник
Джейран Эмин гызы Махмудова - Заслуженный деятель искусств
Камила Гусейн гызы Дадашзаде - Заслуженный деятель искусств
Зейнаб Яхья гызы Ханларова - Народная артистка
Фидан Акрам гызы Касимова - Народная артистка
Омар Гасан оглу Эльдаров - Народный художник
Шафига Гашим гызы Мамедова - Народная артистка
Флора Алекпер гызы Керимова - Народная артистка
Рауф Джанбахыш оглу Абдуллаев - Народный артист
Алим Гамза оглу Гасымов - Народный артист
Ниямеддин Джаббар оглу Мусаев - Народный артист
Октай Мир-Асадулла оглу Мир-Гасым - Народный артист
Джаннет Алибековна Салимова - Народная артистка
Хураман Акрам гызы Касимова - Народная артистка
Юсиф Евгеньевич Ахундзаде - Народный артист
Мансум Исрафил оглу Ибрагимов - Народный артист
Эльчин Лезги оглу Гашимов - Народный артист
Эльшан Мамед оглу Мансуров - Народный артист
Малик Мамед оглу Мансуров - Народный артист
Фахраддин Алиcахиб оглу Дадашев - Народный артист
Забит Гюльхан оглу Набизаде - Народный артист
Агаджабраил Агасалех оглу Абасалиев - Народный артист
Сакина Гулу гызы Исмаилова - Народная артистка
Мелекханым Ядигар гызы Эюбова - Народная артистка
Гюльяз Закир гызы Мамедова - Народная артистка
Гюльянаг Закир гызы Мамедова - Народная артистка
Айгюн Алигулу гызы Байрамова - Народная артистка
Назакет Хосров гызы Теймурова - Народная артистка
Симара Джамаладдин гызы Иманова - Народная артистка
Афаг Башир гызы Сафарова - Народная артистка
Нуреддин Азулла оглу Мехтиханлы - Народный артист
Фирангиз Бахар гызы Муталлимова - Народная артистка
Гамида Мамед гызы Омарова - Народная артистка
Ильхам Намик Камал оглу Ахмедов - Народный артист
Вагиф Бехбуд оглу Мустафаев - Народный артист
Рамиз Гасанага оглу Мирзоев - Народный артист
Юсиф Вилаят оглу Эйвазов - Народный артист
Марахим Фарзали оглу Фарзалиеев - Народный артист
Рафик Алиашраф оглу Азимов - Народный артист
Саида Абульфаз гызы Гулиева - Народная артистка
Сабир Новруз оглу Мамедов - Народный артист
Гурбан Ибрагим оглу Исмаилов - Народный артист
Мабуд Алескер оглу Магеррамов - Народный артист
Басти Али гызы Джафарова - Народная артистка
Лалезар Башир гызы Мустафаева - Народная артистка
Малейка Алифага гызы Асадова - Народная артистка
Али Гаиб оглу Нурзаде - Народный артист
Людмила Семеновна Духовная - Народная артистка
Александра Константиновна Никушина - Народная артистка
Натаван Шуа кызы Шейхова - Народная артистка
Рафик Мирзагусейн оглу Сеидзаде - Народный артист
Гюльбаджи Алекпер гызы Иманова - Народный артист
Мурад Зохраб оглу Адигезалзаде - Народный артист
Мурад Фарид оглу Гусейнов - Народный артист
Фаик Мири оглу Суджаддинов - Народный артист
Егяна Аскер гызы Ахундова - Народный артист
Замиг Баларза оглу Алиев - Народный артист
Фируз Алиаббас оглу Алиев - Народный артист
Вамиг Мамедали оглу Мамедалиев - Народный артист
Агасалим Сахиб оглу Абдуллаев - Народный артист
Анвер Гидаят оглу Садыгов - Народный артист
Натик Бахадур оглу Ширинов - Народный артист
Ялчин Васиф оглу Адигезалов - Народный артист
Абдул Алиса оглу Махмудов - Народный артист
Фахраддин Манаф оглу Манафов - Народный артист
Теймур Анвер оглу Гейчаев - Народный артист
Бахтияр Октай оглу Ганизаде - Народный артист
Шукюфа Мухаддин гызы Юсупова - Народная артистка
Салман Гусейн оглу Гамбаров - Народный артист
Джамиль Фикрет оглу Амиров - Народный артист
Мехрибан Мурвет гызы Зеки - Народная артистка
Шафига Алхас гызы Эйвазова - Народная артистка
Земфира Али гызы Нариманова - Народная артистка
Садыг Сирадж оглу Зарбалиев - Народный артист
Агаверди Агаали оглу Пашаев - Народный артист
Фахраддин Нури оглу Керимов - Народный артист
Тейюб Шуэйб оглу Асланов - Народный артист
Мубариз Гусейн оглу Тагиев - Народный артист
Бриллиант Сулейман гызы Дадашева - Народная артистка
Зульфия Гюлоглан гызы Ханбабаева - Народная артистка
Айгюн Алескер гызы Кязымова - Народная артистка
Тунзаля Габиль гызы Агаева - Народная артистка
Фаик Балага оглу Агаев - Народный артист
Эйюб Закария оглу Ягубов - Народный артист
Рояла Ягуб гызы Наджафова - Народная артистка
Мохлат Ханали оглу Муслимов - Народный артист
Руфат Эльдар оглу Халилзаде - Народный артист
Афаг Сулейман гызы Меликова - Народная артистка
Тарана Гусейн гызы Мурадова - Народная артистка
Джамиля Асадулла гызы Байрамова - Народная артистка
Юсиф Али оглу Гасымов - Народный артист
Гюлагасы Агагусейн оглу Мирзаев - Народный артист
Сардар Фараджулла оглу Фараджев - Народный артист
Азер Зейналабдин оглу Зейналов - Народный артист
Самир Гадир оглу Джафаров - Народный артист
Шамиль Камран оглу Сулейманов - Народный артист
Мамедсафа Мамедали оглу Касимов - Народный артист
Айгюн Зияд гызы Самедзаде - Народный артист
Эльдар Бахрам оглу Мансуров - Народный артист
Кямал Мехти оглу Абдулла - Народный писатель
Эльмира Гусейн гызы Ахундова - Народный писатель
Натик Расул оглу Расулзаде - Народный писатель
Афаг Масуд гызы Велиева - Народный писатель
Сабир Худу оглу Рустамханлы - Народный поэт
Салхаб Иса оглу Мамедов - Народный художник
Ариф Мохубали оглу Азизов - Народный художник
Фуад Мамедамин оглу Салаев - Народный художник
Эльдар Гидаят оглу Микаилзаде - Народный художник
Айдын Мамед-Ага Раджабов - Народный художник
Рафаэль Баба оглу Гусейнов - общественный деятель
Наиля Мамедали гызы Велиханлы - Заслуженный деятель науки
Магеррам Паша оглу Гасымлы - Заслуженный деятель науки
Джахангир Талыб оглу Салимханов - Заслуженный деятель искусств
Лала Ширмамед гызы Гусейнова - Заслуженный деятель искусств
Джамиль Эльшад оглу Гулиев - Заслуженный деятель искусств
Мехрибан Заур гызы Алекперзаде - Заслуженный деятель искусств
Аяз Рамиз оглу Салаев -Ззаслуженный деятель искусств
Эльхан Парвиз оглу Джафаров - Заслуженный деятель искусств
Баба Везир оглу Масимов - Заслуженный деятель искусств
Гюльзар Гурбан гызы Гурбанова - Заслуженная артистка
Сахиб Агаверди оглу Пашазаде - Заслуженный артист
Фуад Натик оглу Ибрагимов - Заслуженный артист
Эйюб Рамиз оглу Гулиев - Заслуженный артист
Раин Аладдин оглу Султанов - Заслуженный артист
Шахин Новрас оглу Новрасли - Заслуженный артист
Эмиль Афрасияб оглу Мамедов - Заслуженный артист
Исфар Айдын оглу Рзаев-Сарабский - Заслуженный артист
Керим Мухаммед оглу Таиров - Заслуженный работник культуры
Амина Закир гызы Меликова - Заслуженный работник культуры
Рашад Мусейиб оглу Меджид - Заслуженный работник культуры
Ильгар Алиаббас оглу Пашаев - Заслуженный работник культуры
Самира Зимирхан гызы Алиева - Заслуженный работник культуры
Агиль Мухаммед оглу Аббас - Заслуженный журналист
Беимханым Исфендияр гызы Джаванширова-Вердиева - учредитель Фонда "Хан Шушинский".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре