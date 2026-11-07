Люк Шоу может покинуть "Манчестер Юнайтед" после 13 лет в клубе

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу может покинуть английский клуб по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство манкунианцев всерьез рассматривает возможность расставания с 31-летним футболистом летом 2027 года.

По информации журналиста, продление контракта с Шоу не входит в текущие планы клуба. Уход защитника считается вполне вероятным сценарием, однако окончательное решение пока не принято.

Напомним, Шоу выступает за "Манчестер Юнайтед" с июня 2014 года, когда перешел из "Саутгемптона". Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. Таким образом, нынешний сезон может стать для англичанина последним, 13-м в составе манкунианцев.