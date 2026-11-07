Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по коммуникациям администрации президента Турции, стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные события.

Эрдоган выразил уверенность, что сотрудничество между Анкарой и Вашингтоном будет расширяться, и отметил, что стороны продолжат работать над укреплением отношений.

В ходе беседы турецкий лидер подчеркнул необходимость урегулирования напряженности между Ираном и США и решения разногласий дипломатическим путем. По его словам, Турция продолжит прилагать усилия для достижения мира.

Кроме того, Эрдоган выразил надежду на положительные результаты дипломатических усилий по прекращению войны между Россией и Украиной. Он заявил, что Турция продолжит вносить вклад в этот процесс, а также подчеркнул важность расширения контактов как с Киевом, так и с Москвой.

В завершение разговора Эрдоган поблагодарил Трампа за поддержку саммита Организации тюркских государств.