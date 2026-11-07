https://news.day.az/society/1872892.html В Сабунчи дороги оказались затоплены - ВИДЕО Дожди вновь привели к проблемам в Сабунчинском районе Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.media, улицы и дороги оказались затоплены. Из-за этого местные жители и водители столкнулись с трудностями. На кадрах видно, что проезжая часть ушла под воду. Отметим, что подобная ситуация в Сабунчи наблюдалась и ранее.
В Сабунчи дороги оказались затоплены - ВИДЕО
Дожди вновь привели к проблемам в Сабунчинском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.media, улицы и дороги оказались затоплены. Из-за этого местные жители и водители столкнулись с трудностями. На кадрах видно, что проезжая часть ушла под воду.
Отметим, что подобная ситуация в Сабунчи наблюдалась и ранее.
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