В Сабунчи дороги оказались затоплены - ВИДЕО

Дожди вновь привели к проблемам в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.media, улицы и дороги оказались затоплены. Из-за этого местные жители и водители столкнулись с трудностями. На кадрах видно, что проезжая часть ушла под воду.

Отметим, что подобная ситуация в Сабунчи наблюдалась и ранее.