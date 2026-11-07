Кадры задержания нападавшего в Кракове - ВИДЕО

В сети появились кадры задержания нападавшего в Кракове.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, нападавший использовал длинноствольное огнестрельное оружие военного образца, из которого убил 5 человек и ранил более 10 случайных людей на рыночной площади города.

Сообщается, что из автомобиля нападавшего было изъято большое количество другого оружия и боеприпасов. По неофициальной версии польской полиции, стрельба, скорее всего, была терактом.

Ранее мы сообщали, что в результате стрельбы на главной рыночной площади Кракова на юге Польши погибли пять человек, еще более десяти получили ранения. Среди пострадавших есть сотрудники полиции.