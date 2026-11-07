TRIPP и провокаторы – кто кому «переломает ноги»?

Автор: Лейла Таривердиева

В пятницу, 6 ноября, было опубликовано совместное заявление правительств Азербайджана, США и Армении о старте работы трехсторонних групп технического планирования. Группы созданы с целью ускорения реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). На начальном этапе стороны договорились создать две группы технического планирования, которые займутся вопросами транспорта и передачи электроэнергии. Группы будут содействовать решению технических вопросов, переходу к следующим этапам реализации проекта и интеграции маршрута с другими региональными инфраструктурными сетями.

Отметим, что TRIPP подразумевает строительство транспортных и энергетических коммуникаций через армянскую территорию от западных границ Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику. Коммуникации станут частью Зангезурского коридора, который начнется в Баку и через Армению и Турцию протянется в Европу.

В свете вчерашнего сообщения Госдепартамента США необходимо напомнить о заявлении советника верховного лидера Ирана Али Акбара Велаяти, сделанное днем ранее и содержащее предупреждение "переломать ноги" всем, кто вздумает реализовать у границ ИРИ проекты с американцами.

Как известно, фарсов и армян объединяет большая любовь к древности, которой они всегда стараются оправдывать свои планы и поступки в современности. Вилаяти в своей статье в газете Ettelaat тоже ушел в туманную древность, чтобы иллюстрировать степень удивления иранской стороны нынешними планами Еревана. Как же так, возмутился он, две тысячи лет ничего такого не было, и на тебе. Более того, провокатор, занимающий должность советника верховного лидера, называет отошедшие к России по Туркманчайскому договору территории Азербайджана Арменией и расписывает, как дружно Иран с "Арменией" соседствовали все эти века. Вилаяти сокрушается по поводу освобождения Азербайджаном своих территорий, называя это эскалацией, и утверждает, что "сейчас она (эскалация) усилилась как никогда". Иранский советник обвиняет Пашиняна в том, что тот пляшет под дудку Запада.

Окончательно войдя в роль и потеряв всякую связь с реальностью, Вилаяти заявил, что хотя Россия сейчас "занята" с Украиной, Иран ничем не занят и "считает себя ответственным за обеспечение безопасности Южного Кавказа, поскольку Кавказ всегда был буфером безопасности для Ирана вплоть до дагестанского Дербента". А значит "переломает ноги" всем, кто попытается пересечь пресловутые "красные линии" Ирана. И так далее. Угрожать и вставать в позы величия в кругах, которые представляет Вилаяти, любят.

Статейка с угрозами в адрес действующих властей Армении и реверансами в сторону реваншистской оппозиции была написана как ответ на ратификацию армянским парламентом соглашения по TRIPP.

Представитель шовинистических кругов соседней страны слишком много на себя берет. Он откровенно игнорирует Азербайджан, его место и роль в регионе, указывая, что территория нашей страны вплоть до Дербента является всего лишь буфером для Ирана, и тот будет распоряжаться тут всем. Он фактически отказывает Азербайджану в праве на суверенитет и пишет о нашей стране с презрением.

Что касается Армении, то, хотя Вилаяти, желая понравиться армянским реваншистам, и делает комплименты ее "древности" и "мудрости", общий тон не оставляет армянам повода для торжества. Армения с точки зрения шовинистов и клерикальных кругов ИРИ для иранской стороны такое же пустое место, как и Азербайджан. Только она до сих пор была более послушной и, образно выражаясь, ради кусочка сахара прыгала на задних лапках, а при Пашиняне вдруг решила отвернуться от хозяина, и тот сильно рассердился.

Интересно, что Вилаяти сказал бы сегодня, после того, как начали работу группы технического планирования по TRIPP?

Наблюдая за шагами Никола Пашиняна, стоит ожидать, что озвучиваемые угрозы вряд ли заставят его отступить. В отличие от реваншистов и прочих отбросов армянского политического поля, он понимает, что будет значить эта дорога для Армении. Если страна сможет встроиться в Средний коридор, она автоматически перестанет зависеть от Ирана, и это иранскую сторону, конечно, нервирует. Армении перестанет быть нужным мифический Север-Юг через Иран, потому что она получит его через Азербайджан. Иранская сторона больше не сможет держать Армению в руках своим дорогим газом, потому что откроется газопровод из Азербайджана. Понятно, что все это некоторых не устраивает.

Станет ли иранская сторона бомбить стройку? Перейдет ли КСИР границу Армении, чтобы остановить работы? Сомнительно. К счастью, решения в Тегеране принимает не Вилаяти.

Война США против Ирана, конечно, была ошибкой. Тем более такая безграмотная. Поначалу перепугавшиеся радикалы постепенно поняли, что этим все ограничится и даже в Ормузском проливе никаких радикальных мер тоже принято не будет, что позволит иранской стороне еще более ужесточить свою позицию, почувствовать себя хозяйкой положения и шантажировать регион. Клерикалы, начавшие терять позиции из-за народных протестов, вновь расправили крылышки. Цель статьи Вилаяти как раз и заключается в том, чтобы показать, что "победив" американцев, Иран, мол, полностью берет регион в свои руки, и никто тут не смеет сделать и шага, не спросив у него разрешения. Только Вилаяти забывает, что красные линии есть не только у него. Они имеются у всех стран региона, которые не считают себя буфером для клерикального режима, козыряющего своим "великим прошлым". Как бы не назывался проект, это проект Азербайджана, и выполнен он будет.

Кстати, единственной светлой мыслью провокатора было указание, что переименование Зангезурского коридора в TRIPP было ошибкой Еревана. И тут спорить не будем. У Пашиняна было пять лет на то, чтобы реализовать обязательства Армении по прокладке дороги для беспрепятственного проезда в Нахчыван через Мегри. Эти обязательства обозначены в 9-м пункте Трехстороннего заявления, подписанного по итогам войны. Вместо того, чтобы выполнить их, Ереван начал искать единомышленников, которые помогли бы ему противостоять проекту. И нашел их на свою голову в лице Ирана, высокопоставленный чиновник которого сегодня угрожает переломать ему ноги.