https://news.day.az/world/1872898.html В Иране призвали изменить состав переговорщиков с США Депутат парламента Ирана Сейед Махмуд Набавиян выступил с требованием изменить состав иранской делегации, участвующей в текущих переговорах с США. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, по мнению парламентария, к нынешним консультациям привлечены чиновники, задействованные в предыдущих "неудачных" раундах диалога с Вашингтоном.

В Иране призвали изменить состав переговорщиков с США

В мире, 7 ноября 2026 21:43 (UTC +04:00) 406
В Иране призвали изменить состав переговорщиков с США

Депутат парламента Ирана Сейед Махмуд Набавиян выступил с требованием изменить состав иранской делегации, участвующей в текущих переговорах с США.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, по мнению парламентария, к нынешним консультациям привлечены чиновники, задействованные в предыдущих "неудачных" раундах диалога с Вашингтоном.

Набавиян возложил на них ответственность за экономические потери Ирана, назвав причиной прошлых результатов "недостаток добросовестности" и "неуместный оптимизм" по отношению к американской стороне.

В связи с этим депутат призвал секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Резаи пересмотреть структуру переговорной группы, сославшись на "высокую чувствительность текущей ситуации". При этом Набавиян не уточнил имена чиновников, которых он предлагает заменить, а также не назвал альтернативных кандидатов.

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