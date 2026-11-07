В Иране призвали изменить состав переговорщиков с США

Депутат парламента Ирана Сейед Махмуд Набавиян выступил с требованием изменить состав иранской делегации, участвующей в текущих переговорах с США.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, по мнению парламентария, к нынешним консультациям привлечены чиновники, задействованные в предыдущих "неудачных" раундах диалога с Вашингтоном.

Набавиян возложил на них ответственность за экономические потери Ирана, назвав причиной прошлых результатов "недостаток добросовестности" и "неуместный оптимизм" по отношению к американской стороне.

В связи с этим депутат призвал секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Резаи пересмотреть структуру переговорной группы, сославшись на "высокую чувствительность текущей ситуации". При этом Набавиян не уточнил имена чиновников, которых он предлагает заменить, а также не назвал альтернативных кандидатов.