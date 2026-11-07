https://news.day.az/world/1872899.html

В Японии произошло сильное землетрясение

У побережья префектуры Ибараки на острове Хонсю, недалеко от Токио, произошло землетрясение магнитудой 5,6. Как передает Day.Az, об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии. По данным ведомства, очаг землетрясения находился на глубине 20 километров. Подземные толчки ощущались и в центре Токио.