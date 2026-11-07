https://news.day.az/world/1872902.html

ДТП с микроавтобусом в Турции, есть погибшие

В турецкой провинции Ван микроавтобус столкнулся с грузовиком. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает турецкая газета Sabah. Согласно информации, в результате ДТП погибли семь человек, еще семеро получили ранения.