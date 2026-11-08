МИД Азербайджана поздравил соотечественников с Днем Победы

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило соотечественников с шестой годовщиной Дня Победы.

Как сообщает Day.Az, соответствующая публикация размещена на официальной странице ведомства в социальной сети X.

"От всей души поздравляем всех наших соотечественников с шестой годовщиной Дня Победы, отмечаемого 8 ноября.

Историческая победа, одержанная в 2020 году в ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, и беспримерный героизм, проявленный азербайджанской армией, стали торжеством национальной воли, единства и несгибаемой решимости нашего народа. Эта великая Победа стала важнейшим этапом на историческом пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

День Победы - символ нашей национальной солидарности, государственной воли и веры в будущее. Сегодня Азербайджан как победившее государство решительно продолжает усилия по укреплению прочного мира, стабильности и сотрудничества в регионе.

В этот священный день мы с глубоким уважением чтим светлую память шехидов, отдавших свои жизни за Родину, и выражаем благодарность всем гази и участникам войны за проявленное ими самопожертвование.

Стойкость и мужество наших героев навсегда останутся в памяти народа, а летопись нашей Победы будет служить источником гордости и вдохновения для будущих поколений.

С Днем Победы!", - говорится в публикации.