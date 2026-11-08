https://news.day.az/hitech/1872810.html Cyclotech представила летающий автомобиль CruiseUp - ВИДЕО Компания Cyclotech показала летающий автомобиль CruiseUp, оснащенный барабанными двигателями. Как передает Day.Az, аппарат способен вертикально взлетать и тормозить в воздухе без наклона корпуса. На одном заряде CruiseUp может преодолеть до 100 километров, развивая скорость до 150 км/ч.
Cyclotech представила летающий автомобиль CruiseUp - ВИДЕО
Компания Cyclotech показала летающий автомобиль CruiseUp, оснащенный барабанными двигателями.
Как передает Day.Az, аппарат способен вертикально взлетать и тормозить в воздухе без наклона корпуса.
На одном заряде CruiseUp может преодолеть до 100 километров, развивая скорость до 150 км/ч.
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