Президент США Дональд Трамп предложил президенту UFC пост пресс-секретаря Белого дома, а Хабибу Нурмагомедову и Исламу Махачеву - войти в его команду.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Truth Social.

"Я рад сообщить, что великому Дане Уайту, жестокому бойцу и воину, предложили должность пресс-секретаря Соединенных Штатов. Я попросил его привести с собой помощников, хотя некоторые из них не из нашей страны, - Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гэтжи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрис. Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от левых безумцев. Дана будет пресс-секретарем, как никто другой. Дана, пожалуйста, возьми работу!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.