https://news.day.az/world/1872908.html Во Франции свыше 100 тысяч человек вышли на демонстрации Около 146 тыс. человек вышли на демонстрации по всей Франции против снижения покупательной способности населения и роста стоимости жизни. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Monde, ссылаясь на данные МВД республики. В Париже в акциях приняли участие 46 тыс. человек.
Во Франции свыше 100 тысяч человек вышли на демонстрации
Около 146 тыс. человек вышли на демонстрации по всей Франции против снижения покупательной способности населения и роста стоимости жизни.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Monde, ссылаясь на данные МВД республики.
В Париже в акциях приняли участие 46 тыс. человек.
Профсоюзы насчитали на манифестациях 250 тыс. участников по всей Франции, из которых 75 тыс. - в Париже. В МВД заявили, что акции в целом прошли спокойно.
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