Во Франции свыше 100 тысяч человек вышли на демонстрации

Около 146 тыс. человек вышли на демонстрации по всей Франции против снижения покупательной способности населения и роста стоимости жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Monde, ссылаясь на данные МВД республики.

В Париже в акциях приняли участие 46 тыс. человек.

Профсоюзы насчитали на манифестациях 250 тыс. участников по всей Франции, из которых 75 тыс. - в Париже. В МВД заявили, что акции в целом прошли спокойно.