https://news.day.az/world/1872908.html Во Франции свыше 100 тысяч человек вышли на демонстрации Около 146 тыс. человек вышли на демонстрации по всей Франции против снижения покупательной способности населения и роста стоимости жизни. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Monde, ссылаясь на данные МВД республики. В Париже в акциях приняли участие 46 тыс. человек.

Во Франции свыше 100 тысяч человек вышли на демонстрации

В мире, 7 ноября 2026 22:58 (UTC +04:00) 409
Во Франции свыше 100 тысяч человек вышли на демонстрации

Около 146 тыс. человек вышли на демонстрации по всей Франции против снижения покупательной способности населения и роста стоимости жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Monde, ссылаясь на данные МВД республики.

В Париже в акциях приняли участие 46 тыс. человек.

Профсоюзы насчитали на манифестациях 250 тыс. участников по всей Франции, из которых 75 тыс. - в Париже. В МВД заявили, что акции в целом прошли спокойно.

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