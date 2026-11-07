В Мексике отметили День Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

7 ноября 2026 года в Мексике состоялось торжественное мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы Азербайджана. Праздник символизирует победу, одержанную в результате 44-дневной войны под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, и завершение почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий.

Как сообщает Day.Az, мероприятие прошло в парке дружбы Мексика - Азербайджан, расположенном на историческом проспекте Реформа - одной из главных и наиболее известных улиц Мехико. На территории парка находится памятник в виде карты Азербайджана.

Симфонический оркестр Военно-морских сил Мексики исполнил государственные гимны Азербайджана и Мексики. К памятнику в виде карты Азербайджана возложили венок.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Мексике, представители азербайджанской диаспоры и мексиканской общественности.