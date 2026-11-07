Азербайджан завоевал вторую медаль на летних юношеских Олимпийских играх

Азербайджанский спортсмен Нихад Сулейманлы завоевал серебряную медаль в соревнованиях по пляжной борьбе на IV летних юношеских Олимпийских играх, проходящих в столице Сенегала - Дакаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, наш спортсмен, выступавший в весовой категории до 80 килограммов, в финале уступил Маркетту Диопу.

Нихад Сулейманлы уверенно начал соревнования, одержав в группе A победы сначала над представителем Алжира Кабиром Кралой, а затем над индийским спортсменом Депаншу Кокаром. В заключительной схватке группового этапа наш борец победил марокканца Абдельджалила Бенельяссера и вышел в полуфинал. На

этом этапе он встретился с греческим спортсменом Константиносом Мурцилакисом и, одержав победу, вышел в финал.

Еще одна наша представительница - Гюнель Керимли, выступавшая в весовой категории до 55 килограммов, в групповом этапе одержала победы над латвийкой Анастасией Яковлевой, представительницей Гвинеи Мариамой Фула Кабой и марокканкой Раной Лахссини, обеспечив себе выход в полуфинал. В схватке за выход в финал наша спортсменка уступила сенегалке Элизабет Диатта, а затем потерпела поражение и в поединке за бронзовую медаль, завершив Игры на пятом месте.

Напомним, что в первый день Игр азербайджанский дзюдоист Ибрагим Талыбов (55 килограммов) принес нашей команде первую золотую медаль "Дакар-2026".