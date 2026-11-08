Названы три способа снизить риск диабета

Врач-терапевт Надежда Чернышова в эксклюзивном интервью aif.ru рассказала о том, кто находится в группе риска по сахарному диабету, и как можно повлиять на снижение вероятности развития заболевания, передает Day.Az.

"Все риски возникновения сахарного диабета можно разделить на две группы: одни из них модифицируемые, другие - немодифицируемые. То есть на часть из них человек может повлиять, а на часть - нет", - пояснила Чернышова.

Среди немодифицируемых факторов она в первую очередь выделила генетику.

"Даже один родитель с сахарным диабетом резко увеличивает вероятность развития сахарного диабета. Если оба родителя были с сахарным диабетом, там риск достаточно высокий", - предупредила врач.

Второй немодифицируемый фактор - возраст.

"Возраст свыше 45 лет - это тоже фактор риска по сахарному диабету. Как правило, он у людей не очень молодых развивается", - отметила терапевт.

Также в зоне риска женщины, перенёсшие гестационный диабет.

"У женщин, у которых во время беременности был так называемый гестационный сахарный диабет или диабет беременных, у них тоже выше риск развития сахарного диабета 2 типа", - добавила Чернышова.

Что касается модифицируемых факторов, то здесь всё зависит от образа жизни. Врач дала три совета, как снизить риск диабета.

"Это опять-таки всё относится к образу жизни: поддержание нормального веса, объём талии не более 80 сантиметров у женщин и 100 у мужчин. Потому что это показатель висцерального жира, жира внутренних органов", - подчеркнула врач.

Она также напомнила про индекс массы тела, который необходимо поддерживать в пределах нормы.

"Нежелательно, чтобы индекс массы тела превышал 25. И нужно вести подвижный, достаточно активный образ жизни. Кардиологи рекомендуют 150 минут быстрой ходьбы в течение недели, то есть по полчаса в день", - сказала Чернышова.

И, конечно, важно правильное питание.

"Правильное питание с преобладанием натуральных продуктов и без профицита калорий. То есть чтобы количество употреблённых калорий соответствовало примерному расходу калорий. Вот без избытка калорий", - заключила терапевт.