https://news.day.az/medicine/1872751.html Названы три способа снизить риск диабета Врач-терапевт Надежда Чернышова в эксклюзивном интервью aif.ru рассказала о том, кто находится в группе риска по сахарному диабету, и как можно повлиять на снижение вероятности развития заболевания, передает Day.Az.

Названы три способа снизить риск диабета

Медицина, 8 ноября 2026 04:24 (UTC +04:00) 240
Названы три способа снизить риск диабета

Врач-терапевт Надежда Чернышова в эксклюзивном интервью aif.ru рассказала о том, кто находится в группе риска по сахарному диабету, и как можно повлиять на снижение вероятности развития заболевания, передает Day.Az.

"Все риски возникновения сахарного диабета можно разделить на две группы: одни из них модифицируемые, другие - немодифицируемые. То есть на часть из них человек может повлиять, а на часть - нет", - пояснила Чернышова.

Среди немодифицируемых факторов она в первую очередь выделила генетику.

"Даже один родитель с сахарным диабетом резко увеличивает вероятность развития сахарного диабета. Если оба родителя были с сахарным диабетом, там риск достаточно высокий", - предупредила врач.

Второй немодифицируемый фактор - возраст. 

"Возраст свыше 45 лет - это тоже фактор риска по сахарному диабету. Как правило, он у людей не очень молодых развивается", - отметила терапевт.

Также в зоне риска женщины, перенёсшие гестационный диабет.

"У женщин, у которых во время беременности был так называемый гестационный сахарный диабет или диабет беременных, у них тоже выше риск развития сахарного диабета 2 типа", - добавила Чернышова.

Что касается модифицируемых факторов, то здесь всё зависит от образа жизни. Врач дала три совета, как снизить риск диабета.

"Это опять-таки всё относится к образу жизни: поддержание нормального веса, объём талии не более 80 сантиметров у женщин и 100 у мужчин. Потому что это показатель висцерального жира, жира внутренних органов", - подчеркнула врач.

Она также напомнила про индекс массы тела, который необходимо поддерживать в пределах нормы.

"Нежелательно, чтобы индекс массы тела превышал 25. И нужно вести подвижный, достаточно активный образ жизни. Кардиологи рекомендуют 150 минут быстрой ходьбы в течение недели, то есть по полчаса в день", - сказала Чернышова.

И, конечно, важно правильное питание.

"Правильное питание с преобладанием натуральных продуктов и без профицита калорий. То есть чтобы количество употреблённых калорий соответствовало примерному расходу калорий. Вот без избытка калорий", - заключила терапевт.

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В Университете Эссекса отметили шестую годовщину Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 17:25 (UTC+04), Политика 1 893
Сборная Азербайджана по тамблингу в третий раз стала чемпионом мира - ФОТО 6 ноября 17:17 (UTC+04), Спорт 5 204
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Трехцветный флаг - живая летопись пути Азербайджана к независимости - Азер Гараев 6 ноября 17:06 (UTC+04), Политика 1 910
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Премия за фантазию: в Ереване наградили книгу, которую «выдумывали» 20 лет 6 ноября 16:58 (UTC+04), Политика 4 014
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Вниманию водителей: на ряде улиц Баку пройдут шествия военнослужащих - СПИСОК 6 ноября 16:48 (UTC+04), Общество 2 016
Требовашему 30 тысяч манатов от владелицы оздоровительного центра гази вынесли приговор 6 ноября 16:43 (UTC+04), Общество 923
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Сколько жителей Азербайджана страдают от ожирения? 6 ноября 16:33 (UTC+04), Общество 857
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Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 16:28 (UTC+04), Политика 6 573
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Viruslardan qorunmaq üçün bunları etmək lazımdır - Həkim AÇIQLADI 6 ноября 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 917
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АФФА присудила технические поражения восьми командам 6 ноября 16:00 (UTC+04), Спорт 808
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО 6 ноября 15:52 (UTC+04), Политика 1 904
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