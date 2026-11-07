США объявили ливанского консула персоной нон грата

Госдеп США объявил ливанского консула в Детройте Ибрагима Шарару персоной нон грата и потребовал от него покинуть американскую территорию в течение 48 часов.

Как передает Day.Az, об этом изданию Asharq Al-Awsat сообщили источники в МИД Ливана.

Отмечается, что это решение было принято на фоне полемики, вызванной публикациями в американских СМИ и соцсетях старых заявлений, приписываемых дипломату. В частности, речь идет о постах, касающихся взрыва штаб-квартиры морской пехоты США в Бейруте в 1983 г., который Шарара назвал "героическим сопротивлением".

Кроме того, внимание СМИ в США привлекло участие ливанского консула в политических мероприятиях на территории штата Мичиган, включая предвыборную кампанию в поддержку кандидата от Демократической партии Эль-Сайеда.