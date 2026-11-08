https://news.day.az/world/1872808.html Китайское озеро Поянху затапливает дороги - ВИДЕО В Китае во время подъема уровня воды в озере Поянху затапливает прилегающие дороги. Как передает Day.Az, в результате автомобилисты едут по участкам, которые оказываются полностью покрыты водой, создавая впечатление, будто машины движутся прямо по ее поверхности.
Китайское озеро Поянху затапливает дороги - ВИДЕО
В Китае во время подъема уровня воды в озере Поянху затапливает прилегающие дороги.
Как передает Day.Az, в результате автомобилисты едут по участкам, которые оказываются полностью покрыты водой, создавая впечатление, будто машины движутся прямо по ее поверхности.
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