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Китайское озеро Поянху затапливает дороги - ВИДЕО

В Китае во время подъема уровня воды в озере Поянху затапливает прилегающие дороги. Как передает Day.Az, в результате автомобилисты едут по участкам, которые оказываются полностью покрыты водой, создавая впечатление, будто машины движутся прямо по ее поверхности.