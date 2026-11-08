https://news.day.az/politics/1872910.html Президент Ильхам Алиев: Лидер, сделавший то, что не удалось никому Азербайджан отмечает День Победы. Шесть лет назад, 8 ноября 2020 года, Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении Шуши. Сегодня очевидно: тогда Азербайджан не просто выиграл войну, а закрыл конфликт, который тридцать лет считался неразрешимым.

Президент Ильхам Алиев: Лидер, сделавший то, что не удалось никому

Политика, 8 ноября 2026 00:02 (UTC +04:00) 1 120
Президент Ильхам Алиев:

Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

Азербайджан отмечает День Победы. Шесть лет назад, 8 ноября 2020 года, Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении Шуши.

Сегодня очевидно: тогда Азербайджан не просто выиграл войну, а закрыл конфликт, который тридцать лет считался неразрешимым. Ещё в 2019 году Карабах приводили как пример проблемы, у которой нет - и, казалось, никогда не будет - решения. Но у Ильхама Алиева на этот счёт было своё мнение.

Чтобы понять масштаб сделанного, достаточно оглядеться вокруг. Кипр разделён с 1974 года: план Аннана, в который международное сообщество вложило годы работы, провалился на референдуме в 2004-м, и с тех пор остров живёт с линией разграничения посередине. Приднестровье заморожено с 1992 года, Абхазия и Цхинвальский регион - с начала девяностых. Минские соглашения по Донбассу должны были стать дипломатическим решением, но оказались лишь передышкой перед большой войной. Сербия и Косово подписывали документы в Брюсселе и Вашингтоне, но так и не построили нормальных отношений. Индия и Пакистан десятилетиями воюют за Кашмир, периодически обмениваясь ударами, и ни одна из сторон не может ни победить, ни договориться. Эфиопия и Эритрея в 2018 году заключили мир, за который премьер-министр Эфиопии получил Нобелевскую премию, но уже через два года регион снова погрузился в войну.

Во всех этих историях работали сильные политики, крупные державы, авторитетные посредники. Где-то делали ставку на переговоры - и переговоры превращались в бесконечный процесс без результата. Где-то делали ставку на силу - и сила давала временный успех, который не удавалось закрепить. Почти никому не удавалось пройти весь путь до конца.

Карабахский конфликт требовал решить три разные задачи, и каждая из них сама по себе считается для политика вершиной карьеры.

Первая - военная. Нужно было не просто выиграть войну, а выиграть её так, чтобы мир не успел помешать. Сорок четыре дня в 2020 году были результатом семнадцати лет подготовки: армии, экономики, дипломатии, отношений с Турцией, Россией, Западом и соседями. Война началась тогда, когда Азербайджан был к ней готов, и закончилась тогда, когда были достигнуты главные цели. Остановиться вовремя - умение не менее редкое, чем умение побеждать.

Вторая - завершающая. После 2020 года в Карабахе остались вооружённые формирования и российский миротворческий контингент. Многие тогда считали, что этот статус-кво сохранится на годы. Антитеррористические мероприятия в сентябре 2023 года заняли меньше суток, а уже весной 2024-го миротворцы покинули территорию Азербайджана. Суверенитет страны был восстановлен полностью, без серых зон и "особых режимов".

Третья - дипломатическая, и, пожалуй, самая трудная. Военная победа почти всегда рождает новый конфликт: побеждённая сторона копит обиду, ищет реванша, ждёт смены обстоятельств. Так было и с Германией после Первой мировой, и с десятками локальных войн после неё. Ильхам Алиев сделал то, что обычно не делают победители: превратил победу в переговорную позицию, а переговорную позицию - в мир. 8 августа 2025 года в Белом доме лидеры Азербайджана и Армении в присутствии Президента США подписали Совместную декларацию, а министры иностранных дел парафировали мирное соглашение. Через год после Вашингтона на границе нет стрельбы, а разговор между Баку и Ереваном идёт о транспорте, торговле и открытии коммуникаций.

Главный урок Карабаха не в том, что сила решает всё. Если бы это было так, у многих сильных государств давно не осталось бы нерешённых конфликтов. Урок в том, что сила работает только тогда, когда за ней стоит ясная политическая цель и понимание того, что будет после.

Ильхам Алиев с самого начала говорил, что Азербайджану не нужна чужая земля и не нужна вечная вражда. Нужна своя земля и мир на собственных условиях - на условиях международного права и территориальной целостности. Эта формула не менялась ни в годы бесплодных переговоров, ни во время войны, ни после неё. Именно поэтому победа не превратилась в бесконечную конфронтацию, а мир не выглядит как временное перемирие.

В октябре, выступая на Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку, Президент напомнил, что формат переговоров по Карабаху изначально был выстроен так, чтобы конфликт не решался, а замораживался, и что крупные державы, похоже, были с этим согласны. Ошиблись они в одном: не учли, чего хочет азербайджанский народ и что планирует азербайджанское государство.

Сегодня мир переживает, пожалуй, самый тяжёлый период со времён холодной войны. Конфликты, которые десятилетиями считались управляемыми, снова становятся горячими. Политики ищут формулы, которые позволили бы закончить войны, не создавая новых. И почти нигде такие формулы не работают.

На этом фоне путь Азербайджана выглядит исключением. За шесть лет страна прошла от войны к полному восстановлению суверенитета, а от него - к миру, который признают и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Москве, и в Пекине. Многие лидеры сталкивались и сталкиваются с похожими вызовами: оккупированными территориями, переговорами без результата, равнодушием международных институтов. Многие пытались решить их силой, многие - дипломатией. Ильхам Алиев оказался одним из очень немногих, кто сумел соединить одно с другим и довести дело до конца.

Поэтому 8 ноября - это не только день памяти и гордости. Это день, когда стоит напомнить: замороженных навечно конфликтов не бывает. Бывает недостаток воли, чтобы их разморозить, и недостаток мудрости, чтобы после этого построить мир. Президент Ильхам Алиев показал, что и одно, и другое могут соединиться в одном человеке.

С Днём Победы!

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