Швеция по-прежнему не может сформировать новое правительство

В Швеции продолжаются переговоры о формировании правительства после парламентских выборов 13 сентября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на опрос Ipsos, 57% избирателей не верят, что лидер социал-демократов Магдалена Андерссон сможет собрать необходимую поддержку в парламенте. Противоположного мнения придерживаются 33% опрошенных.

Риксдаг уже отклонил кандидатуры Андерссон и лидера Партии Центра Элизабет Танд Рингквист. Теперь переговоры ведет действующий премьер-министр Ульф Кристерссон, возглавляющий переходное правительство.

Хотя партии, поддерживающие Андерссон, располагают 176 из 349 мест в парламенте, они пока не договорились о составе кабинета и распределении министерских постов. Дополнительные разногласия вызывает возможное участие центристов в правительстве.

Лидер партии "Шведские демократы" Йимми Окессон заявил, что его политическая сила отказывается от претензий на министерские должности и перейдет в оппозицию. Спикер парламента продлил срок консультаций Кристерссона. Партия Центра ожидает от социал-демократов и умеренных предложений по формированию кабинета к концу следующей недели.