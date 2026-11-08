https://news.day.az/world/1872916.html Швеция по-прежнему не может сформировать новое правительство В Швеции продолжаются переговоры о формировании правительства после парламентских выборов 13 сентября. Как сообщает Day.Az со ссылкой на опрос Ipsos, 57% избирателей не верят, что лидер социал-демократов Магдалена Андерссон сможет собрать необходимую поддержку в парламенте. Противоположного мнения придерживаются 33% опрошенных.

Швеция по-прежнему не может сформировать новое правительство

В мире, 8 ноября 2026 00:42 (UTC +04:00) 403
Швеция по-прежнему не может сформировать новое правительство

В Швеции продолжаются переговоры о формировании правительства после парламентских выборов 13 сентября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на опрос Ipsos, 57% избирателей не верят, что лидер социал-демократов Магдалена Андерссон сможет собрать необходимую поддержку в парламенте. Противоположного мнения придерживаются 33% опрошенных.

Риксдаг уже отклонил кандидатуры Андерссон и лидера Партии Центра Элизабет Танд Рингквист. Теперь переговоры ведет действующий премьер-министр Ульф Кристерссон, возглавляющий переходное правительство.

Хотя партии, поддерживающие Андерссон, располагают 176 из 349 мест в парламенте, они пока не договорились о составе кабинета и распределении министерских постов. Дополнительные разногласия вызывает возможное участие центристов в правительстве.

Лидер партии "Шведские демократы" Йимми Окессон заявил, что его политическая сила отказывается от претензий на министерские должности и перейдет в оппозицию. Спикер парламента продлил срок консультаций Кристерссона. Партия Центра ожидает от социал-демократов и умеренных предложений по формированию кабинета к концу следующей недели.

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Премия за фантазию: в Ереване наградили книгу, которую «выдумывали» 20 лет 6 ноября 16:58 (UTC+04), Политика 3 910
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Требовашему 30 тысяч манатов от владелицы оздоровительного центра гази вынесли приговор 6 ноября 16:43 (UTC+04), Общество 899
39-летний мужчина найден мертвым в собственном доме 6 ноября 16:38 (UTC+04), Общество 842
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В Баку представили праздничную концертную программу ко Дню Победы - ФОТО 6 ноября 16:32 (UTC+04), Культура 843
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 16:28 (UTC+04), Политика 6 466
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 6 ноября 16:25 (UTC+04), Общество 8 148
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Viruslardan qorunmaq üçün bunları etmək lazımdır - Həkim AÇIQLADI 6 ноября 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 804
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АФФА присудила технические поражения восьми командам 6 ноября 16:00 (UTC+04), Спорт 791
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В Азербайджане ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 6 ноября 15:40 (UTC+04), Общество 964
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