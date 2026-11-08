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Герцог поручит Айзенкоту сформировать правительство Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог объявил, что поручит лидеру партии "Яшар!" Гади Айзенкоту сформировать правительство. Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, церемония передачи мандата состоится 8 ноября в 17:00 по местному времени в резиденции президента. Айзенкоту будет предоставлено 28 дней для формирования правительства.