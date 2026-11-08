На что обратить внимание при выборе кабеля для зарядки

При выборе кабеля для зарядки смартфона или компьютера важно учитывать не только максимальную поддерживаемую мощность.

Как передает Day.Az, на это обращает внимание издание How-To Geek.

Специалисты отмечают, что скорость зарядки зависит также от возможностей адаптера питания и самого устройства. Поэтому кабель с поддержкой мощности 240 Вт и выше не гарантирует, что гаджет будет заряжаться на максимальной скорости.

Кроме того, некоторые производители смартфонов используют собственные технологии быстрой зарядки. Для их полноценной работы могут потребоваться фирменные или сертифицированные кабели. Обычный провод с подходящей мощностью может заряжать устройство медленнее.

Если кабель нужен также для передачи данных, следует проверить поддерживаемый стандарт USB. Например, аксессуары с USB 2.0 обеспечивают невысокую скорость копирования файлов.

Имеют значение и длина, и толщина провода. Слишком длинные или тонкие кабели могут терять больше энергии и сильнее нагреваться.