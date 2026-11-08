https://news.day.az/hitech/1872741.html На что обратить внимание при выборе кабеля для зарядки При покупке кабеля для зарядки не стоит обращать внимание только на поддерживаемую мощность. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По словам специалистов, провод для зарядки гаджетов и передачи данных имеет несколько важных параметров, и поддерживаемая мощность - всего один из них.

На что обратить внимание при выборе кабеля для зарядки

Наука и технологии, 8 ноября 2026 03:30 (UTC +04:00) 365
На что обратить внимание при выборе кабеля для зарядки

При выборе кабеля для зарядки смартфона или компьютера важно учитывать не только максимальную поддерживаемую мощность.

Как передает Day.Az, на это обращает внимание издание How-To Geek.

Специалисты отмечают, что скорость зарядки зависит также от возможностей адаптера питания и самого устройства. Поэтому кабель с поддержкой мощности 240 Вт и выше не гарантирует, что гаджет будет заряжаться на максимальной скорости.

Кроме того, некоторые производители смартфонов используют собственные технологии быстрой зарядки. Для их полноценной работы могут потребоваться фирменные или сертифицированные кабели. Обычный провод с подходящей мощностью может заряжать устройство медленнее.

Если кабель нужен также для передачи данных, следует проверить поддерживаемый стандарт USB. Например, аксессуары с USB 2.0 обеспечивают невысокую скорость копирования файлов.

Имеют значение и длина, и толщина провода. Слишком длинные или тонкие кабели могут терять больше энергии и сильнее нагреваться.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Названы три способа снизить риск диабета 04:24 (UTC+04), Медицина 237
На что обратить внимание при выборе кабеля для зарядки 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 365
Китайское озеро Поянху затапливает дороги - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 518
Гороскоп на 8 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 596
Швеция по-прежнему не может сформировать новое правительство 00:42 (UTC+04), В мире 655
Герцог поручит Айзенкоту сформировать правительство Израиля 00:21 (UTC+04), В мире 686
8 Noyabr – Zəfər Günü: Qəhrəmanlığın və Qürurun Təntənəsi - VİDEO 00:05 (UTC+04), Azərbaycanca 691
Хроника Победы (08.11.2020): Шуша - свободна! - ФОТО - ВИДЕО 00:03 (UTC+04), Политика 740
Президент Ильхам Алиев: Лидер, сделавший то, что не удалось никому 00:02 (UTC+04), Политика 3 433
В Азербайджане отмечают День Победы 00:01 (UTC+04), Общество 567
Единство, армия и Лидер: факторы великой Победы - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 7 ноября 23:54 (UTC+04), Политика 1 053
США объявили ливанского консула персоной нон грата 7 ноября 23:45 (UTC+04), В мире 694
Трамп предложил президенту UFC пост пресс-секретаря Белого дома 7 ноября 23:27 (UTC+04), В мире 752
Азербайджан завоевал вторую медаль на летних юношеских Олимпийских играх 7 ноября 23:11 (UTC+04), Спорт 515
Во Франции свыше 100 тысяч человек вышли на демонстрации 7 ноября 22:58 (UTC+04), В мире 763
В Мексике отметили День Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 22:45 (UTC+04), Политика 787
От «Кавказской Хиросимы» к возрождению: как Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращает Карабах к жизни - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 7 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 1 244
ДТП с микроавтобусом в Турции, есть погибшие 7 ноября 22:19 (UTC+04), В мире 803
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в регионе 7 ноября 22:06 (UTC+04), В мире 862
В Японии произошло сильное землетрясение 7 ноября 21:55 (UTC+04), В мире 828
В Иране призвали изменить состав переговорщиков с США 7 ноября 21:43 (UTC+04), В мире 846
TRIPP и провокаторы – кто кому «переломает ноги»? 7 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 1 054
Кадры задержания нападавшего в Кракове - ВИДЕО 7 ноября 21:19 (UTC+04), В мире 943
Лидера культа Судного дня в Кении приговорили к 200 годам тюрьмы 7 ноября 21:03 (UTC+04), В мире 845
Стрельба в центре Кракова, есть погибшие - ВИДЕО 7 ноября 20:52 (UTC+04), В мире 950
В Сабунчи дороги оказались затоплены - ВИДЕО 7 ноября 20:38 (UTC+04), Общество 736
Люк Шоу может покинуть "Манчестер Юнайтед" после 13 лет в клубе 7 ноября 20:21 (UTC+04), Спорт 588
Шахбаз Шариф поздравил Президента Ильхама Алиева 7 ноября 20:07 (UTC+04), Официальная хроника 703
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с Днем Победы - ВИДЕО 7 ноября 20:00 (UTC+04), Официальная хроника 2 571
В Европе закончилась "золотая эра" для пенсионеров 7 ноября 19:58 (UTC+04), В мире 1 026
Представители культурной общественности поздравили Президента Ильхама Алиева с Днем Победы 7 ноября 19:55 (UTC+04), Официальная хроника 613
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки в Шушу, Ханкенди и Агдам - ВИДЕО 7 ноября 19:45 (UTC+04), Официальная хроника 3 989
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 7 ноября 19:30 (UTC+04), Общество 1 288
Женская сборная Азербайджана узнала календарь Лиги наций 7 ноября 19:16 (UTC+04), Спорт 587
Из европейской страны уехало рекордное число граждан 7 ноября 19:00 (UTC+04), В мире 991
К сотрудничеству Азербайджана и Казахстана по ТМТМ могут подключиться новые страны 7 ноября 18:45 (UTC+04), Экономика 927
Канада столкнулась с ростом безработицы 7 ноября 18:31 (UTC+04), В мире 948
Известный режиссер Лев Додин провел творческую встречу в Баку - ФОТО 7 ноября 18:22 (UTC+04), Культура 718
Ağdaşda “Heyva festivalı” keçirilib - FOTO 7 ноября 18:19 (UTC+04), Azərbaycanca 982
МИД Азербайджана опубликовал заявление к 8 Ноября - Дню Победы 7 ноября 18:14 (UTC+04), Политика 978
Дакар-2026: Азербайджанские борцы одержали новые победы на юношеской Олимпиаде 7 ноября 18:00 (UTC+04), Спорт 610
Şamaxı yolunda mikroavtobus aşıb, bir nəfər ölüb - FOTO 7 ноября 17:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 025
Маск заявил о планах расширения Starlink 7 ноября 17:43 (UTC+04), Наука и технологии 632
В Финляндии проходят массовые протесты 7 ноября 17:32 (UTC+04), В мире 1 039
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в праздничном торжестве в Детском реабилитационном центре Tut Əlimdən - ФОТО 7 ноября 17:21 (UTC+04), Официальная хроника 8 492
Ширванский национальный парк: Богатое биоразнообразие и уникальная экосистема - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 17:09 (UTC+04), Общество 677
В США одну из крупнейших криптобирж мира отрезали от финсистемы 7 ноября 17:00 (UTC+04), В мире 991
"Сабах" расстался с американским баскетболистом 7 ноября 16:46 (UTC+04), Спорт 573
Исторические костюмы и боевые атрибуты представлены ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 16:29 (UTC+04), Общество 667
Şəkidə 58 yaşlı kişini maşın vuraraq öldürüb 7 ноября 16:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 054
В Билясуварском районе нашли тело 35-летнего мужчины 7 ноября 16:14 (UTC+04), Общество 574
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева 7 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 837
В Баку представили программу "Учитель и ученики" - ФОТО 7 ноября 16:00 (UTC+04), Культура 682
Анкара украсила цифровые билборды поздравлениями в адрес Азербайджана 7 ноября 15:47 (UTC+04), Политика 1 031
Китайский гиперкар BYD установил мировой рекорд скорости - ВИДЕО 7 ноября 15:40 (UTC+04), Автоновости 677
Арестован журналист Эльнур Шукюров 7 ноября 15:29 (UTC+04), Общество 2 351
Иран снял ограничения на дальность полета ракет 7 ноября 15:20 (UTC+04), В мире 1 104
В Будапеште отметили День Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 15:12 (UTC+04), Политика 1 055
Bu gün general rütbəsi alan Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı kimdir? - DOSYE 7 ноября 15:07 (UTC+04), Azərbaycanca 1 143
В Сабаильском районе состоялся показ художественного фильма «44» с участием семей шехидов - ФОТО 7 ноября 15:04 (UTC+04), Общество 668
Ученые предупредили о росте вспышек на Солнце 7 ноября 15:00 (UTC+04), Это интересно 641
Тофиг Алиев завоевал "серебро" чемпионата мира по тамблингу - ФОТО 7 ноября 14:53 (UTC+04), Спорт 625
В бакинском метро усилят работу на праздничные дни 7 ноября 14:41 (UTC+04), Общество 665
Хуситы атаковали столицу Саудовской Аравии 7 ноября 14:30 (UTC+04), В мире 1 133
Вниманию водителей: на некоторых дорогах в Баку ввели ограничение скорости 7 ноября 14:17 (UTC+04), Общество 666
Внедорожник протаранил магазин одежды в Бразилии - ВИДЕО 7 ноября 14:10 (UTC+04), В мире 1 094
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 14:06 (UTC+04), Официальная хроника 10 493
Словакия будет судиться с Еврокомиссией 7 ноября 14:00 (UTC+04), В мире 1 111
General-leytenant rütbəsi alan Zaur Rüstəmov kimdir? - DOSYE 7 ноября 13:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 223
Умерла Лидия Федосеева‑Шукшина 7 ноября 13:48 (UTC+04), В мире 1 215
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны 7 ноября 13:41 (UTC+04), Официальная хроника 6 780
Азербайджанские батутисты завоевали серебряную медаль чемпионата мира 7 ноября 13:29 (UTC+04), Спорт 666
"Двусторонний" проект на троих. Азербайджан вошел в TRIPP 7 ноября 13:20 (UTC+04), Политика 7 145
Какой будет погода в Азербайджане в День Победы? - ПРОГНОЗ 7 ноября 13:16 (UTC+04), Общество 1 549
Армения-Турция: Ереван наступил на старые грабли 7 ноября 13:10 (UTC+04), Политика 5 901
НАНА назвала провокацией слухи о назначении Исы Габиббейли Рамизом Мехтиевым 7 ноября 13:05 (UTC+04), Общество 662
Возвращение в освобожденный в Карабах: трогательный ролик ко Дню Победы 7 ноября 13:03 (UTC+04), Общество 700
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству металлопродукции в Агдаме - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 13:01 (UTC+04), Официальная хроника 12 284
Şuşa zəfəri Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindəndir - Kamaləddin Qafarov 7 ноября 13:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 094
Раскрыт способ ускорить старый компьютер 7 ноября 12:52 (UTC+04), Наука и технологии 590
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 12:41 (UTC+04), Официальная хроника 10 205
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 12:35 (UTC+04), Официальная хроника 11 547
Tesla сократит производство Cybertruck 7 ноября 12:32 (UTC+04), Автоновости 630
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам 7 ноября 12:26 (UTC+04), Общество 650
Али Аташов завоевал "бронзу" чемпионата мира по ММА 7 ноября 12:19 (UTC+04), Спорт 602
В колумбийской прессе осветили День Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 12:12 (UTC+04), Политика 3 700
Дорожная полиция обратилась к велосипедистам - ВИДЕО 7 ноября 12:10 (UTC+04), Общество 656
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 12:03 (UTC+04), Официальная хроника 15 031
Историческое здание мэрии Лимы подсвечено цветами флага Азербайджана - ФОТО 7 ноября 12:00 (UTC+04), Общество 2 784
Трамп анонсировал новые телефонные переговоры с Россией и Украиной - ВИДЕО 7 ноября 11:57 (UTC+04), В мире 1 128
Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана приняло участие в 7-м Всемирном медиасаммите в Китае - ФОТО 7 ноября 11:54 (UTC+04), Общество 712
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 7 ноября 11:52 (UTC+04), Туризм
При поддержке Банка ABB прошла первая специализированная международная выставка недвижимости и инвестиций - ФОТО (R) 7 ноября 11:40 (UTC+04), Экономика 1 240
Стало известно, сколько нефти и газа добыли на «Чираге» за годы эксплуатации 7 ноября 11:31 (UTC+04), Экономика 1 261
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемониях закладки фундаментов зданий Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 11:20 (UTC+04), Официальная хроника 11 394
В Германии заявили о невозможности передачи Украине систем Patriot 7 ноября 11:16 (UTC+04), В мире 1 172
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 11:05 (UTC+04), Официальная хроника 12 493
ASAN Xidmət не будет работать в эти дни 7 ноября 10:57 (UTC+04), Общество 1 417
Футуристическая система перевозки автомобилей от General Motors из 70-х - ВИДЕО 7 ноября 10:50 (UTC+04), Автоновости 682
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в преддверии Дня Победы состоялось мероприятие - ФОТО 7 ноября 10:38 (UTC+04), Общество 687
Сельджан Махсудова вышла в финал чемпионата мира 7 ноября 10:35 (UTC+04), Спорт 630
Поножовщина в Газахском районе 7 ноября 10:23 (UTC+04), Общество 714
В Лондоне отмечен 8 Ноября - День Победы - ФОТО 7 ноября 10:17 (UTC+04), Политика 1 188
В Индонезии организован прием по случаю Дня Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 10:12 (UTC+04), Политика 1 186
Азербайджанская нефть выросла в цене 7 ноября 10:10 (UTC+04), Экономика 1 220
В Парагвае задержали экс-президента страны Пенью 7 ноября 10:03 (UTC+04), В мире 1 197
Dominikan Respublikasında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil edilib - FOTO 7 ноября 10:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 188
Необычный участник дорожного движения появился на проспекте в Баку - ВИДЕО 7 ноября 09:55 (UTC+04), Общество 863
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского государственного центра профессионального образования - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 09:49 (UTC+04), Официальная хроника 11 852
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 7 ноября 09:42 (UTC+04), Общество 639
Смартфоны Samsung лишили важной детали 7 ноября 09:40 (UTC+04), Наука и технологии 691
General Motors объявил отзыв машин 7 ноября 09:29 (UTC+04), Автоновости 689
США нанесли удар по иранскому острову Кешм 7 ноября 09:14 (UTC+04), В мире 1 428
Московский классический театр представит в Баку спектакль "Мастер и Маргарита" - ВИДЕО 7 ноября 09:10 (UTC+04), Культура 722
Стадион в Ханкенди окрасился в цвета флага Азербайджана ко Дню Победы - ВИДЕО 7 ноября 09:00 (UTC+04), Спорт 702
Трамп объявил о кадровых перестановках 7 ноября 08:47 (UTC+04), В мире 1 308
США нанесли удары по системам ПВО Ирана 7 ноября 08:39 (UTC+04), В мире 1 351
Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по TRIPP 7 ноября 08:30 (UTC+04), Политика 4 939
ВОЗ сообщила о распространении нового штамма коронавируса 7 ноября 08:12 (UTC+04), В мире 1 412
Да успокойтесь вы, наконец, женщина! 7 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 6 387
Трамп сделал громкое заявление об Иране 7 ноября 07:46 (UTC+04), В мире 1 479
Какой будет погода сегодня в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 7 ноября 07:33 (UTC+04), Общество
Францию выведут из НАТО? 7 ноября 07:19 (UTC+04), В мире 1 460
Такой вот «перекресток мира»? Индия довооружает Армению 7 ноября 07:07 (UTC+04), Политика 5 668
День идеально подходит для отдыха - гороскоп на 7 ноября 7 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 844
США ввели санкции против восьми канадских организаций 7 ноября 04:58 (UTC+04), В мире 1 477
Октябрь в Европе стал самым теплым за всю историю 7 ноября 03:45 (UTC+04), Это интересно 781
Ученые раскрыли, какие люди биологически старше своих лет 7 ноября 02:14 (UTC+04), Медицина 948
Во Франции мобилизуют десятки тысяч полицейских 7 ноября 01:17 (UTC+04), В мире 1 652
SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение - ФОТО 7 ноября 00:45 (UTC+04), Экономика 1 685
Трамп назвал имя нового руководителя аппарата Белого дома 7 ноября 00:21 (UTC+04), В мире 1 770
Хроника Победы (7.11.2020): Фронт за день до освобождения Шуши - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 00:05 (UTC+04), Политика 1 845
Рубио отправится во Францию 6 ноября 23:34 (UTC+04), В мире 1 722
400 тысяч человек вышли на забастовку в Германии 6 ноября 23:13 (UTC+04), В мире 1 693
Слагаемые стратегии Президента Ильхама Алиева: Победа, Возрождение, Великое возвращение - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 6 ноября 23:00 (UTC+04), Политика 8 080
Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву 6 ноября 22:40 (UTC+04), Официальная хроника 882
Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 22:28 (UTC+04), Официальная хроника 6 299
Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией - ФОТО 6 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 1 743
Технологические компании США получили новый удар 6 ноября 21:43 (UTC+04), Наука и технологии 924
Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями сел Солтанлы и Джахангирбейли - ФОТО 6 ноября 21:30 (UTC+04), Официальная хроника 10 403
Евродепутаты смягчили нормы выбросов CO2 для машин 6 ноября 21:16 (UTC+04), Автоновости 824
Президент Ильхам Алиев вручил переселившимся в села Джахангирбейли и Солтанлы жителям ключи от квартир - ФОТО 6 ноября 21:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 826
Защитник "Туран Товуза" вызван в сборную Молдовы 6 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 827
Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir 6 ноября 20:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 704
В Баку приостановили работу молочного предприятия после проверки - ФОТО 6 ноября 20:46 (UTC+04), Общество 3 683
Президент-призрак: в Армении треть населения не знает, кто такой Хачатурян 6 ноября 20:36 (UTC+04), Политика 5 424
В Европе снова пригрозили взорвать самолеты с пассажирами 6 ноября 20:31 (UTC+04), В мире 1 917
В Германии самолет упал на трассу, есть погибшие - ВИДЕО 6 ноября 20:16 (UTC+04), В мире 2 075
Грузия выдала Азербайджану двух разыскиваемых граждан 6 ноября 20:03 (UTC+04), Общество 922
Матч Азербайджан - Латвия обслужат арбитры из Хорватии 6 ноября 19:52 (UTC+04), Спорт 938
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы - ВИДЕО 6 ноября 19:44 (UTC+04), Официальная хроника 20 961
Во Франции школьный автобус попал в аварию - ВИДЕО 6 ноября 19:31 (UTC+04), В мире 1 890
Мировой энергорынок столкнулся с серьезной проблемой 6 ноября 19:17 (UTC+04), В мире 1 909
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndə heyəti İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə görüşüb - FOTO 6 ноября 19:10 (UTC+04), Azərbaycanca 2 008
В Агстафе отравились три члена одной семьи 6 ноября 19:06 (UTC+04), Общество 906
Volkswagen и BMW предупредили об интернет-мошенничестве 6 ноября 19:00 (UTC+04), Автоновости 858
Прокурор запросил для Кямрана Асадова 3 года тюрьмы 6 ноября 18:49 (UTC+04), Общество 938
Президент Ильхам Алиев: Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться нашей Победой - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 6 ноября 18:40 (UTC+04), Официальная хроника 12 905
Внучка Тараны Мурадовой дебютировала на Azerbaijan Dance Festival - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 18:37 (UTC+04), Культура 1 148
Постоянное представительство Нахчывана в Баку ликвидировано 6 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 1 899
В Брюсселе ко Дню Победы Азербайджана прошел концерт - ФОТО 6 ноября 18:24 (UTC+04), Политика 1 864
Во Франции число задержанных в день протестов превысило 600 6 ноября 18:18 (UTC+04), В мире 1 807
Президент Ильхам Алиев: Возвращение на родные земли бывших вынужденных переселенцев было заветной мечтой каждого нашего гражданина 6 ноября 18:12 (UTC+04), Официальная хроника 5 483
В Армении 30% опрошенных граждан не знают президента страны 6 ноября 18:09 (UTC+04), В мире 1 857
Hansı peşələrə maraq daha çoxdur? - Gənclərin yeni seçimi - VİDEO 6 ноября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 837
Азербайджанские пловцы завоевали две медали и обновили рекорд страны в Беларуси - ФОТО 6 ноября 18:01 (UTC+04), Спорт 841
При поддержке Банка ABB за один день высажено 1250 деревьев (R) 6 ноября 17:49 (UTC+04), Экономика 1 893
В Кении отметили День Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 17:45 (UTC+04), Политика 1 879
Азербайджан и ООН обсудили новые направления сотрудничества - ФОТО 6 ноября 17:42 (UTC+04), Политика 1 917
Еще 130 квартир предоставили семьям шехидов и участникам войны - ФОТО 6 ноября 17:37 (UTC+04), Общество 868
В Индии поезд с пассажирами вспыхнул во время движения - ВИДЕО 6 ноября 17:31 (UTC+04), В мире 1 979
В Университете Эссекса отметили шестую годовщину Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 17:25 (UTC+04), Политика 1 893
Сборная Азербайджана по тамблингу в третий раз стала чемпионом мира - ФОТО 6 ноября 17:17 (UTC+04), Спорт 5 204
В Баку открылась выставка "Пусть дети будут счастливы" - ФОТО 6 ноября 17:12 (UTC+04), Культура 899
Трехцветный флаг - живая летопись пути Азербайджана к независимости - Азер Гараев 6 ноября 17:06 (UTC+04), Политика 1 910
Флэшмоб "Карабах, ты возрождаешься!" - ВИДЕО 6 ноября 17:03 (UTC+04), Общество 879
Премия за фантазию: в Ереване наградили книгу, которую «выдумывали» 20 лет 6 ноября 16:58 (UTC+04), Политика 4 014
Еврокомиссия призвала граждан подготовиться к первым 72 часам ЧС 6 ноября 16:55 (UTC+04), В мире 1 917
Вниманию водителей: на ряде улиц Баку пройдут шествия военнослужащих - СПИСОК 6 ноября 16:48 (UTC+04), Общество 2 016
Требовашему 30 тысяч манатов от владелицы оздоровительного центра гази вынесли приговор 6 ноября 16:43 (UTC+04), Общество 923
39-летний мужчина найден мертвым в собственном доме 6 ноября 16:38 (UTC+04), Общество 865
Сколько жителей Азербайджана страдают от ожирения? 6 ноября 16:33 (UTC+04), Общество 857
В Баку представили праздничную концертную программу ко Дню Победы - ФОТО 6 ноября 16:32 (UTC+04), Культура 866
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 16:28 (UTC+04), Политика 6 573
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 6 ноября 16:25 (UTC+04), Общество 8 179
PASHA Bank завершил программу стажировок «ZirvədəSən 2026» - ФОТО 6 ноября 16:19 (UTC+04), Экономика 1 925
Viruslardan qorunmaq üçün bunları etmək lazımdır - Həkim AÇIQLADI 6 ноября 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 917
Xiaomi показала нового человекоподобного робота за работой - ВИДЕО 6 ноября 16:14 (UTC+04), Наука и технологии 883
Частичный блэкаут в европейском городе 6 ноября 16:09 (UTC+04), В мире 1 877
8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı sürücülərə XƏBƏRDARLIQ 6 ноября 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 922
PASHA Bank принял участие в очередной акции по посадке деревьев - ФОТО 6 ноября 16:03 (UTC+04), Экономика 1 921
АФФА присудила технические поражения восьми командам 6 ноября 16:00 (UTC+04), Спорт 808
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО 6 ноября 15:52 (UTC+04), Политика 1 904
В Азербайджане изменится система финансирования школ 6 ноября 15:47 (UTC+04), Общество 856
В Азербайджане ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 6 ноября 15:40 (UTC+04), Общество 980
Огромная стая дельфинов недалеко от Южной Калифорнии - ВИДЕО 6 ноября 15:34 (UTC+04), В мире 1 968
Названа доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана 6 ноября 15:30 (UTC+04), Экономика 1 977
27 nəfərin öldüyü qəzaya görə tutulan azərbaycanlılarla bağlı YENİ QƏRAR 6 ноября 15:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 983
Председатель TƏBİB освободил его от занимаемой должности 6 ноября 15:24 (UTC+04), Общество 867
Пассажирский самолет Прага-Бухарест подал сигнал тревоги в воздухе 6 ноября 15:20 (UTC+04), В мире 1 904
Еще новости