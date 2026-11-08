https://news.day.az/world/1872832.html 14-метровую статую папы римского Льва XIV установили в Перу - ВИДЕО 14-метровую статую папы римского Льва XIV установили в Перу перед его визитом в страну. Как передает Day.Az, скульптуру ночью привезли из мастерской и собрали с помощью крана. Очевидцы приветствовали ее возгласами "Папа - наш земляк!". Статуя стоит вдоль прибрежной дороги Коста-Верде, по которой понтифик, как ожидается, проедет 11 ноября.
14-метровую статую папы римского Льва XIV установили в Перу - ВИДЕО
14-метровую статую папы римского Льва XIV установили в Перу перед его визитом в страну.
Как передает Day.Az, скульптуру ночью привезли из мастерской и собрали с помощью крана. Очевидцы приветствовали ее возгласами "Папа - наш земляк!".
Статуя стоит вдоль прибрежной дороги Коста-Верде, по которой понтифик, как ожидается, проедет 11 ноября.
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