https://news.day.az/world/1872832.html 14-метровую статую папы римского Льва XIV установили в Перу - ВИДЕО 14-метровую статую папы римского Льва XIV установили в Перу перед его визитом в страну. Как передает Day.Az, скульптуру ночью привезли из мастерской и собрали с помощью крана. Очевидцы приветствовали ее возгласами "Папа - наш земляк!". Статуя стоит вдоль прибрежной дороги Коста-Верде, по которой понтифик, как ожидается, проедет 11 ноября.

14-метровую статую папы римского Льва XIV установили в Перу - ВИДЕО

В мире, 8 ноября 2026 07:21 (UTC +04:00) 306
14-метровую статую папы римского Льва XIV установили в Перу

14-метровую статую папы римского Льва XIV установили в Перу перед его визитом в страну.

Как передает Day.Az, скульптуру ночью привезли из мастерской и собрали с помощью крана. Очевидцы приветствовали ее возгласами "Папа - наш земляк!".

Статуя стоит вдоль прибрежной дороги Коста-Верде, по которой понтифик, как ожидается, проедет 11 ноября.

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В Индии поезд с пассажирами вспыхнул во время движения - ВИДЕО 6 ноября 17:31 (UTC+04), В мире 2 089
В Университете Эссекса отметили шестую годовщину Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 17:25 (UTC+04), Политика 2 005
Сборная Азербайджана по тамблингу в третий раз стала чемпионом мира - ФОТО 6 ноября 17:17 (UTC+04), Спорт 5 218
В Баку открылась выставка "Пусть дети будут счастливы" - ФОТО 6 ноября 17:12 (UTC+04), Культура 926
Трехцветный флаг - живая летопись пути Азербайджана к независимости - Азер Гараев 6 ноября 17:06 (UTC+04), Политика 2 029
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Премия за фантазию: в Ереване наградили книгу, которую «выдумывали» 20 лет 6 ноября 16:58 (UTC+04), Политика 4 123
Еврокомиссия призвала граждан подготовиться к первым 72 часам ЧС 6 ноября 16:55 (UTC+04), В мире 2 027
Вниманию водителей: на ряде улиц Баку пройдут шествия военнослужащих - СПИСОК 6 ноября 16:48 (UTC+04), Общество 2 051
Требовашему 30 тысяч манатов от владелицы оздоровительного центра гази вынесли приговор 6 ноября 16:43 (UTC+04), Общество 951
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Сколько жителей Азербайджана страдают от ожирения? 6 ноября 16:33 (UTC+04), Общество 883
В Баку представили праздничную концертную программу ко Дню Победы - ФОТО 6 ноября 16:32 (UTC+04), Культура 887
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 16:28 (UTC+04), Политика 6 690
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 6 ноября 16:25 (UTC+04), Общество 8 202
PASHA Bank завершил программу стажировок «ZirvədəSən 2026» - ФОТО 6 ноября 16:19 (UTC+04), Экономика 2 042
Viruslardan qorunmaq üçün bunları etmək lazımdır - Həkim AÇIQLADI 6 ноября 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 2 032
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8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı sürücülərə XƏBƏRDARLIQ 6 ноября 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 2 039
PASHA Bank принял участие в очередной акции по посадке деревьев - ФОТО 6 ноября 16:03 (UTC+04), Экономика 2 035
АФФА присудила технические поражения восьми командам 6 ноября 16:00 (UTC+04), Спорт 821
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО 6 ноября 15:52 (UTC+04), Политика 2 011
В Азербайджане изменится система финансирования школ 6 ноября 15:47 (UTC+04), Общество 880
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