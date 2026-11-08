14-метровую статую папы римского Льва XIV установили в Перу - ВИДЕО

14-метровую статую папы римского Льва XIV установили в Перу перед его визитом в страну.

Как передает Day.Az, скульптуру ночью привезли из мастерской и собрали с помощью крана. Очевидцы приветствовали ее возгласами "Папа - наш земляк!".

Статуя стоит вдоль прибрежной дороги Коста-Верде, по которой понтифик, как ожидается, проедет 11 ноября.